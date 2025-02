Michelle Carvalho y su polémica en la Gala de Viña: La jugosa cifra que habría cobrado por lucir el atuendo

La Gala de Viña del Mar estuvo marcada por la moda, pero también por un sinfín de polémicas y revelaciones. Y una de las celebridades que rápidamente se convirtió en tendencia fue Michelle Carvalho.

Al igual que la mayoría de artistas presentes, la ganadora de Gran Hermano 2 atravesó la extensa alfombra de 80 metros del Sporting Club. Y su vestido no pasó desapercibido, al contrario, al instante puso en jaque a la producción del magno evento.

Y es que la modelo brasileña apareció con un atuendo con el logo de Coca-Cola, la competencia oficial del patrocinador oficial del evento: Pepsi. Pero pese al revuelo que generó, Michelle Carvalho se mostró orgullosa de lo que generó. “Si yo vengo, vengo para causar. Si es por aburrimiento, me quedo en mi casa”, manifestó en ‘Díaz en Viña’, el programa de Pamela Díaz.

Michelle Carvalho habría cobrado jugosa cifra

A través de sus redes sociales, la modelo no perdió la oportunidad de burlarse de lo ocurrido y mencionó: “¿Por quién lloras Pepsi?”. Sin embargo, este acto no habría sido solo rebeldía, pues de acuerdo con el portal Infama, la también chica reality habría percibido una cuantiosa remuneración por llevar el controversial look.

Según el medio antes citado, la modelo habría ganado alrededor de 40.000.000 de pesos por promocionar la competencia directa del auspiciador oficial de la Gala de Viña.

“El equipo de Pepsi enloqueció y uno de sus gerentes la increpó por dejar a Pepsi en segundo plano”, manifestaron en el portal. Sin embargo, durante su conversación con ‘La Fiera’ Michelle no quiso ahondar en el tema, pero sí confirmó que recibió una buena paga sin detallar el monto. Aunque dio a conocer que en las redes oficiales el evento se omitió su paso por la alfombra roja.