Sebastián Yatra se sincera sobre su estado de salud a días de su presentación en el Festival de Viña del Mar

Sebastián Yatra ha preocupado a sus fanáticos en los últimos días con su estado de salud. A través de las redes sociales, el cantante colombiano se dejó ver en silla de rueda en su natal Colombia.

Pero a tan solo días de su esperada puesta en escena en el Festival de Viña del Mar, el intérprete se sinceró con sus seguidores. Según informó a Infobae lleva más de mes y medio muy enfermo de la garganta, situación que podría afectar su presentación frente al ‘Monstruo’.

“Nada que se me va. Entonces, ya llevo varias rondas de antibióticos y ahorita que estuve en Argentina me tomé otras cosas, fui al médico, pero nada que me termino de mejorar”, expresó Sebastián Yatra; quien también cree que su complicación tenga que ver con los nervios que le genera su show en la Quinta Vergara.

Sebastián Yatra está nervioso

“De pronto son también los nervios antes de Viña. Necesito estar 100% para ir. Muchas gracias a los que me escribieron”, expresó el cantante. “Me toca descansar un poquito más”, agregó.

Pero el descanso terminó, pues el pasado sábado 22 de febrero, Sebastián Yatra llegó a suelo chileno para ultimar los detalles de su presentación. El próximo martes 25 de febrero, el intérprete de ‘Traicionera’ se apoderará del escenario, al igual que Morat y el comediante Pedro Ruminot.

Y a tan solo días de su magistral puesta en escena el cantante se mostró emocionado. “¿Ansioso? sí ¿se me nota? sí (Faltan 3 días, 4 horas, 58 minutos y 30 segundos para Viña)”, escribió en sus redes sociales. Y las reacciones de sus fans no tardaron en llegar.

“No puedo más”, “No puedo creer que no voy”, “La romperás por completo. A brillar en Viña rey”, “Tendremos lanzamiento de la canción en el escenario de Viña”, “Guapo mi ídolo”, le escribieron.