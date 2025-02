“Sin esperar nada a cambio”: Millaray Viera reveló desconocido gesto que tuvo Myriam Hernández con su madre tras muerte de Gervasio

En una emotiva conversación en el matinal Tu Día, Millaray Viera sorprendió al revelar un noble gesto que la cantante Myriam Hernández tuvo con su familia tras la trágica muerte de su padre, el recordado cantautor Gervasio.

PUBLICIDAD

La animadora aprovechó el espacio para expresar su cariño y admiración por Myriam, especialmente tras conocerse el quiebre matrimonial de la intérprete de El hombre que yo amo. “La quiero un montón. Es mi amiga, trabajé con ella varios años. Ha sido una de las personas con las que ha sido más lindo trabajar en mi vida”, comentó Viera, describiéndola como “una mujer maravillosa”.

Millaray también destacó la fortaleza de Hernández en este difícil momento personal. “Creo que es una cosa súper personal, y que ella ha elegido no referirse. No me queda más que respetar esa decisión”, señaló, en torno a la reciente ruptura matrimonial de la cantante, en medio de acusaciones de infidelidad por parte de su exesposo Jorge Saint-Jean Domic.

El noble gesto que tuvo Myriam con su familia

La animadora recordó además cómo Myriam fue un pilar fundamental durante su propia separación de Marcelo Díaz, cuando ambas coincidían en el programa Yo Soy de Chilevisión. “Yo viví una separación trabajando con ella. Tuve que sonreír frente a las cámaras todos los días como si nada pasara, pero uno de mis grandes apoyos fue Myriam. Me emociono al recordarlo” , confesó con la voz entrecortada.

Sin embargo, fue otro recuerdo el que conmovió profundamente al panel y a la audiencia. Viera reveló que, tras la muerte de Gervasio, su madre quedó viuda y con cuatro hijos que criar sola. En ese difícil momento, Myriam Hernández tuvo un generoso gesto hacia su familia. “Mi mamá estuvo súper mal, y Myriam tuvo un gesto económico grande con ella, sin esperar nada a cambio. Lo hizo en silencio”, relató emocionada. “Por eso mi mamá siempre me habló maravillas de ella”, explicó la conductora.