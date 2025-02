Director ejecutivo del Festival asegura que George Harris “no hizo la rutina que estaba planificada y la que nosotros revisamos” para subir a Viña 2025

Daniel Merino aclaró que George Harris no ofreció en la Quinta Vergara el show que había presentado a los directivos del canal privado.

Una reveladora confesión respecto del fracasado show presentado anoche por el comediante venezolano George Harris en el escenario de la Quinta Vergara entregó el director ejecutivo de Mega, quien aseguró que el humorista no cumplió con la rutina que le había presentado a los encargados del canal emisor del Festival de Viña 2025.

El defenestrado espectáculo presentado por Harris, quien ante las innumerables pifias recibidas en el escenario viñamarino decidió abandonar su show en dos ocasiones antes de finalmente despedirse del público, provocó las primeras críticas de los especialistas, y fue Daniel Merino, director ejecutivo del Festival, quien reconoció que el humorista incumplió con su rutina. Algo que pudo haber impactado negativamente a su espectáculo en el escenario viñamarino.

El error de George Harris en el Festival de Viña

“Lo que conversó conmigo fue que él me dice: ‘¿Cómo crees tú que yo puedo revertir esto?’. Y yo le dije, mira: ‘No pelees con el público, anda más rápido’, y lo otro, que también entra en tu rutina”, indicó el ejecutivo de Mega, quien insistió en que la decisión de Harris -de modificar su presentación- no fue la más acertada para no ser devorado por el monstruo de Viña.

“La rutina no la hizo, no hizo la rutina que estaba planificada y la que nosotros revisamos”, reconoció Merino.

“Debe haber hecho 10 minutos de su rutina y eran 50 minutos. Hizo el comienzo. Después, la parte de la música era el final (de la rutina), o sea, se saltó toda la rutina y se fue a la parte del final”, concluyó el director del Festival.

Las declaraciones de Merino fueron profundizadas esta mañana por el director de la transmisión del Festival de Viña del Mar, Álex Hernández, quien entrevistado por los medios que cubren el show acusó xenofobia de un grupo de asistentes a la Quinta Vergara, que desde antes de empezar su rutina lo comenzaron a pifiar.

“Él cometió un error y algo que le puede suceder a cualquier humorista que es distraerse. Él tiene una rutina muy sólida. Había un grupo de personas que ya entiendo que están circulando sus caras en redes sociales, que estaban organizadas y que le gritaban cosas a él y con eso se distrajo y no siguió de largo con su rutina”, explicó.