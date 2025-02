George Harris no le hizo caso a Kenita Larraín: La numeróloga avisó que tendría éxito si no se salía del libreto

El comediante venezolano George Harris tuvo una presentación para el olvido en el Festival de Viña del Mar. Los animadores le pidieron en dos oportunidades que siguiera con su rutina, pero a pesar de los intentos, comenzó a pelear con el público de la Quinta Vergara y debió abandonar el escenario.

Ya se tenían antecedentes de que podía ser compleja su presentación y en Mega le pidieron a Kenita Larraín que le viera los números para avizorar cómo le iría.

“Yo creo que a él le puede ir muy bien, está en 44 años que además es un número maestro y suma ocho, que es el número del éxito”, dijo la numeróloga.

“Tiene todo para triunfar hoy, sólo le recomiendo que no se salga del libreto”, terminó. Y bueno, este consejo no lo siguió, ya que no siguió su rutina y terminó por discutir con el “Monstruo”, con frases de alto calibre.

La salida del libreto

“¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo, hueón. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar (pifiar) toda la noche. Se van a quedar sordos, te vas a desinflar. No entiendo, qué les hice. ¿Qué pasó. ¿Cuál es la pelea?“, se desahogó en el show.

“Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”, dijo ya en tono más desafiante.

Estas palabras simplemente provocaron que fuera un ambiente mucho más hostil.

Pero eso no es todo, pues minutos después continuó: “Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate”, le dijo a una persona en el público.

Aunque esto no fue todo, ya que uno de los momentos más comentados y que causó indignación en las redes sociales, fue cuando mandó a la gente a comprar bebida o a masturbarse si es que no querían estar en su show.