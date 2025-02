“La rutina la escuché, pero no la entendí... no me reí“: Neme analizó rutina de George Harris en el Festival de Viña

José Antonio Neme analizó la rutina del humorista venezolano George Harris, quien despertó al Monstruo en la primera noche del Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que el comediante se llevó los abucheos del público tras no lograr convencerlos con sus chistes, además, causó polémica tras ponerse a la defensiva con los asistentes de la Quinta Vergara. De hecho, lanzó algunas tallas de índole sexual que también generaron rechazo.

Uno de los que estuvo presentes en el show fue el rostro de Mega, quien negó haber influido en los abucheos hacia el comediante y respondió a quienes lo acusan de haber contribuido a la tensión en el ambiente.

“¿Cómo yo voy a andar incentivando esas cosas? Tengo cosas más importantes que hacer en mi vida”, aclaró el periodista en una conversación con ADN.

“Si a alguien le molestó lo que yo dije, la queso (forma de decir a esa persona tiene que soportar), la verdad. Yo tenía reparos respecto del espectáculo y eso es lo que opino. Si a alguien le gustó o no le gustó, me pareció que era un relato que la gente no entendió. Al menos el público que lo estaba a través de la televisión no lo entendió tanto y, bueno, terminó en ese cuadro extraño”, añadió el comunicador, quien recordemos es parte de los animadores a cargo de presentar a la competencia internacional en el certamen.

“No me reí”

Con respecto a la rutina en sí, el periodista aseguró que no le encontró gracia a los chistes del venezolano.

“La verdad, la rutina la escuché, pero no la entendí. No sé si era chistoso o no. Yo, no me reí”.

Respecto a la reacción del público, Neme comentó: “Fue muy raro. No sé si el público estaba dividido, pero parecía que había dos tipos de público. Era difícil distinguir qué estaba pasando”.