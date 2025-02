Mariela Sotomayor revela el hostil ambiente que sufrió tras llegada de George Harris a su hotel: “No entienden que lo que hay es una crítica a una rutina que no funcionó”

Mariela Sotomayor, periodista de espectáculos y panelista del matinal festivalero de “Con Gusto a Viña”, denunció en sus redes sociales y en el programa de Mega haber sido hostigada esta madrugada en el hotel donde comparte alojamiento con el humorista venezolano al tratar de entrevistar a George Harris luego de su fracaso en el Festival de Viña.

Sotomayor sinceró a sus compañeros del espacio conducido por José Antonio Neme el traumático episodio que padeció con algunos de los seguidores del artista venezolano y el propio equipo detrás del humorista, quienes de forma agresiva le quitaron el teléfono con el que estaba transmitiendo en vivo desde sus redes sociales.

La traumática experiencia de Sotomayor con George Harris

“Yo estaba acostada, dije ‘hoy me voy a acostar temprano’, y de repente me dicen: ‘Va la cámara del matinal, no sabemos si alcanzamos llegar’, todo muy rápido, y yo me pongo mi chaqueta, bajo, y empiezo a ver este ambiente”, indicó la comunicadora, aún impactada del trato que recibió de parte de los seguidores del comediante en el hotel.

“Empecé a transmitir un vivo en mis redes sociales y traté de conversar con la gente, y de verdad que lo digo con mucho respeto al pueblo venezolano, tengo amigas venezolanas, trabajo con gente venezolana, que me encantan, pero una agresividad tremenda. Una falta de autocrítica y de crítica hacia el artista tremenda”, dijo.

“En un momento estoy grabando y una persona me toma mi teléfono, que estaba en vivo, y me dice ‘qué pasa si yo te tomo el teléfono’. Yo le digo ‘solamente estoy tratando de rescatar sus impresiones’. Creo que hay muy poca objetividad para entender que esta persona, que ha sido aplaudida en otros lugares, acá no supo llevar a cabo su rutina”, agregó Sotomayor.

“En el momento que llega George Harris se produce un tremendo escándalo afuera del hotel. Entran los periodistas, la mánager, que a mí no me dejaba entrar siquiera entrar al ascensor del hotel donde yo me estaba quedando. Y lo hizo porque había un caos tan grande y el ambiente era tan hostil, desde la gente de George Harris hacia los periodistas, que yo grabé eso”, puntualizó la periodista, quien aseveró que “lo que más lamento yo es que acá todo se confunde”.

“En el fondo las personas que critican a la prensa chilena, y que la mayoría son venezolanos, no entienden que aquí lo que hay a es una crítica a que la rutina del artista no funcionó. Acá incluso se habla de que ‘ay, porque es venezolano’, y no, porque nosotros somos un país que recibe a miles de venezolanos y eso no es tema. Acá el tema es que él no supo conectar con el público”, aseveró la panelista del matinal festivalero de Mega, quien posteriormente, reveló los problemas que tuvieron varios de sus colegas de otros medios, cuando en medio de la rutina de Harris, el artista acusó a la prensa de amarillista y de ser la responsable de las pifias en su contra en el principal escenario de Viña.

“Tengo un mensaje de un periodista que es Gino Gatica, y me dice que ellos estaban anoche cubriendo el Festival en la Quinta. ‘Bastó que Harris dijera ‘te dejaste influenciar por la prensa amarillista’, y eso bastó para que los venezolanos de la galería nos trataran de prensa amarillista. Nos querían pegar, nos insultaron, nos echaron, y reclamaban a coro ‘no a la xenofobia’. Fue terrible, y la prensa tuvimos que irnos para no exponernos’. Lo mismo viví yo afuera del hotel, con todos los periodistas que andaban de los diferentes canales, como los insultaban. Al periodista de Mega casi lo lincharon, a mí me pasó lo mismo. Yo estoy haciendo un vivo, me quitan el teléfono. Entonces, qué irresponsable George Harris, venir y sembrar esta discordia, y después me voy”, concluyó.