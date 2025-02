“No había rutina”: Jorge Alís destroza fallida presentación de George Harris en Viña y niega supuesta xenofobia

La fallida presentación del humorista George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025 sigue generando debate. Tras la complicada actuación del venezolano, marcada por el tenso momento que vivió con el público y las críticas en redes sociales, el reconocido comediante argentino Jorge Alís entregó su contundente opinión sobre el desempeño de Harris.

En conversación con Nacho Gutiérrez en Radio Pauta, Alís, quien ha conquistado al temido “Monstruo” de la Quinta Vergara en dos oportunidades, fue tajante al señalar que el problema no fue el público, sino la rutina del venezolano. “No comparto para absolutamente nada lo de la xenofobia. Nada, nada. Lo de la xenofobia estaba un poquito instalado en la platea, en la tribuna, pero el chileno no se comportó así” , comentó, respondiendo a los dichos del director del festival, Alex Hernández, quien había atribuido parte del fracaso a actitudes xenofóbicas. “Por supuesto que hubo xenofobia (...) la Quinta se transformó en una final de Copa Libertadores entre Chile y Venezuela. Y la idea del Festival no es esa” , señaló Hernández a los medios.

“Es raro lo de Alex Hernández diciendo lo de la xenofobia, no entendí por qué dijo eso. Nunca vi esa xenofobia como parte”, agregó Alís, restando peso a las acusaciones y enfocándose en lo que, para él, fue el verdadero problema: la falta de una rutina sólida.

El argentino también criticó la actitud de Harris frente al rechazo del público. “Me da más pena a mí, cuando este loco decía, ‘bueno, sabes qué, no quieren escucharme, me voy, me voy’. La pena no te lleva a nada. Cuando hay pena hay olvido. Una rutina que no tiene remate le falta trabajo. Yo creo que no es ni fome, no había rutina ”, concluyó tajante.

Revisa sus declaraciones a continuación: