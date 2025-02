“No hay que pelear con los chilenos, siempre ganamos”: El aplaudido llamado de atención de Karen Doggenweiler a George Harris

La presentación del comediante George Harris fue sin duda el hito de la primera noche del Festival de Viña del Mar. No pudo contra el “Monstruo” de la Quinta Vergara, a pesar de que los animadores lo instaron en dos oportunidades a seguir con su rutina.

PUBLICIDAD

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda salieron al escenario para convencerlo en dos oportunidades de no abortar misión e intentar terminar su guión. En una de esas pasadas, la animadora le advirtió uno de los errores que cometió: “No hay que pelear con los chilenos, siempre ganamos, todas las mochas las ganamos”.

Y es que Harris, en lugar de llegar a un consenso con el público o intentar a toda costa de seguir con sus chistes, comenzó a lanzar comentarios que tanto en la galería como en redes sociales, fueron profundamente criticados.

La pelea con el público

“¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo, hueón. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar (pifiar) toda la noche. Se van a quedar sordos, te vas a desinflar. No entiendo, qué les hice. ¿Qué pasó. ¿Cuál es la pelea?“, se desahogó en el show.

“Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”, dijo ya en tono más desafiante.

Estas palabras simplemente provocaron que fuera un ambiente mucho más hostil.

Pero eso no es todo, pues minutos después continuó: “Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate”, le dijo a una persona en el público.

Las redes amaron a Karen

“Reina! Que anime sola, ella sabía que debía bajarse, pero el Rafa dale en que siga”; “Karen Silvia is my Queen ”; “Eso fue lo más gracioso de la rutina”; “Esa fue muy buena!!”, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas dejaron en “X”.