“No tengo por qué estar poniendo la cara”: Faloon Larraguibel reacciona a choque de Jean Paul Pineda en estado de ebriedad

Durante esta jornada de lunes, Jean Paul Pineda fue detenido por el personal de Carabineros tras chocar un automóvil de forma frontal mientras conducía en estado de ebriedad, en el límite de las comunas de La Pintana y San Bernardo. En este contexto, es donde Faloon Larraguibel, su expareja, reaccionó ante la noticia.

De acuerdo a la información que entregó “Contigo en la mañana”, el exfutbolista intentó fugarse de inmediato del lugar del choque, sin embargo, fue alcanzado por personal policial, quienes al hacerle el alcotest marcó 1.43 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo trasladado hasta un centro asistencial para aplicar la alcoholemia y constatar lesiones.

Las palabras de Faloon

Mientras se encuentra en plena campaña para convertirse en reina del Festival de Viña, la exchica Yingo entregó sus primeras palabras luego del accidente que protagonizó el padre de sus hijos.

“Me acabo de enterar hace un rato, incluso fue cuando venía camino para acá”, partió diciendo en una conversación con Página 7.

Asimismo, la modelo comentó que “obviamente, me toca porque fue mi exmarido, pero no tengo ningún contacto con él”.

“No es mi responsabilidad, no tengo por qué estar poniendo la cara por otras personas y hacerme cargo de lo que hacen”, sostuvo, dejando claro que ella ya no tiene relación más allá con Pineda.

De hecho, Faloon enfatizó en que “todos sabemos que él tiene orden de alejamiento conmigo, entonces no tengo ningún tipo de contacto (…) tampoco quiero que le pase algo malo, no le voy a desear jamás el mal porque es el papá de mis hijos”.

“No tenía idea, es lamentable que le haya pasado esto (…) no tengo más palabras, pues no sé absolutamente nada de él”, expresó.

Los hijos en común

De igual manera, Faloon Larraguibel aclaró que sus retoños en común aún no se han enterado de la nueva polémica que envuelve a su padre.

“Ven poca televisión y lo que ven no va a ser las noticias, por supuesto”, cerró.

“Trato de cuidarlos mucho en ese aspecto (…) cuando me enteré llamé a mi mamá porque quizás podría estar viendo noticias y (Jean Paul) aparezca, ya que no me gustaría que vieran ese tipo de cosas mis hijos”, indicó.

“Ellos lo ven poco, o sea, es más que nada por llamado, porque como mis hijos siempre están conmigo y él tiene una orden de alejamiento, no los puede ver”, cerró.