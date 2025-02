Rafael Araneda a George Harris: El consejo que le dio en el momento más tenso de su rutina

Después de la impecable presentación de Marc Anthony por más de una hora, George Harris llegó al escenario de la Quinta Vergara con el reto de conquistar al ‘monstruo’. Pero en apenas los primeros minutos las pifias se hicieron notar y a partir de ese momento no hubo vuelta atrás.

Luego de 10 minutos el comediante venezolano decidió dar por finalizado el show, pero Karen Doggenweiler y Rafael Araneda llegaron para calmar las aguas y le aconsejaron no pelear con sus detractores. Después de todo, contaba con una gran barra; al cual el animador llamó “mayoría”.

Pero 10 minutos después sucedió lo mismo. El humorista salió otra vez del escenario y los presentadores volvieron para animarlo a continuar con la rutina que, para muchos usuarios en las redes sociales fue “fome” y sin “despegue”.

El Humorista George Harris durante el 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara

La tercera no fue la vencida

Después de la polémica que generó la aparición de George Harris en la Quinta Vergara -donde le sugirió masturbarse a quienes lo abucheaban-, Rafael Araneda reveló lo que habló con el comediante en voz baja.

“Yo le dije no pelees, se lo dije en el escenario, un poquito como una broma. También se lo dije con el micrófono abajo, ‘que no pelees y anda un poquito más rápido, no te enganches’”, expresó el animador en conferencia de prensa tras el final de la primera noche del Festival de Viña del Mar.

“Yo no recuerdo una rutina con la gente discutiendo porque se quede o porque se vaya”, agregó el presentador según Fotech. Cabe destacar que al igual que Rafael Araneda, el director del Festival, Daniel Merino también considera que el error del humorista fue pelear con el público.

“Se provocó un problema que yo creo que se podría haber evitado, si es que él no hubiera entrado en esa discusión con ellos”, mencionó. Mientras tanto, parte de la comunidad venezolana interpretó las pifias como un acto de discriminación y xenofobia por haber iniciado en los primeros minutos de la rutina.