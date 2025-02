“Una vez más la engañó”: el video ‘romántico’ de Piqué y Clara Chía en Marruecos que supuestamente habría ‘enojado’ a Shakira

Hace siete días, Shakira comunicó con mucha pena que su espectáculo en Perú debía ser aplazado, ya que fue hospitalizada de urgencia a causa de un dolor abdominal. Esto obligó a cambiar de fecha el primer concierto que tenía programado.

“Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, comunicó Shakira en sus redes sociales: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

Pronto, las conjeturas se propagaron en las redes sociales, y algunos afirmaron que la razón por la que Shakira requirió atención médica de emergencia en el hospital fue un desacuerdo anterior con Gerard Piqué. Al parecer, él estaría a cargo de sus hijos mientras la cantante cumplía con su gira, pero la repentina negativa del futbolista provocó el conflicto.

Aunque esta información aún no ha sido verificada ni negada, ha empezado a difundirse un video que, según se afirma, confirmaría que Piqué no estuvo cuidando de sus hijos debido a un viaje que realizó a Marruecos con su novia, Clara Chía Martí.

Gerard Piqué y Clara Chía son captados en Marruecos

Mientras Shakira realizaba otra presentación de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ el 17 de febrero, Gerard Piqué se encontraba en un viaje de negocios en Marruecos. En sus redes sociales, compartió una foto junto a Ilyas El Maliki, el streamer marroquí que ocupará el puesto de seleccionador del equipo de Marruecos en la Kings League.

Asimismo, se comenta que la compañía del catalán podría estar interesada en llevar a cabo en Marruecos una versión de la Kings World Cup Nation. Esto habría motivado el viaje de Piqué a dicho país del continente africano.

No obstante, varias fotografías sugieren que el exjugador de fútbol no solo se encontraba en Marruecos por motivos laborales. Fue fotografiado con una gran sonrisa junto a Clara Chía Martí, quien solo unas semanas antes había sido vista aparentemente desolada por su separación de Piqué, debido a su traslado temporal a Miami, lugar donde residen actualmente sus hijos.

Aunque los informes iniciales sugerían que Piqué sería el responsable de sus hijos mientras Shakira se encontraba de gira, la situación dio un giro y se informó que la artista barranquillera mantendría con ella a Sasha y Milan durante al menos algunos días adicionales.

Sin embargo, se discutió acerca de un supuesto enfrentamiento entre Shakira y Piqué, el cual aparentemente habría resultado en que la colombiana terminara en el hospital después de enterarse de que el español debía viajar, dejando a sus hijos sin su cuidado.

Esto habría sido confirmado mediante un video en el que se observa que Piqué no solo realizó un viaje de negocios a Marruecos, sino que también disfrutó de unas vacaciones acompañado de su novia, Clara Chía Martí. En el video, se les ve sonriendo y Piqué se muestra muy atento con ella, mientras asistían a un partido.