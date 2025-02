Alcaldesa Ripamonti y la ovacionada Gaviota de Platino a Myriam Hernández en Viña: “El estruendo ensordecedor que se escuchó no lo había visto”

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aseguró este martes que la entrega de la Gaviota de Platino a Myriam Hernández se dio en medio de un “estruendo ensordecedor” del público que nunca antes había visto en el escenario de la Quinta Vergara.

Ripamonti conversó esta mañana con el matinal de Mega, instancia en la que reconoció que el homenaje realizado a la cantante nacional se dio en una jornada pletórica de emociones, donde se premió a una artista que merecía dicho galardón.

Una jornada emotiva en Viña para Myriam Hernández

“Fue bastante emocionante la noche, ya van dos días y pareciera que va mucho más. Muchas emociones en dos días y claro, era una cuestión que se veía venir. Creo que Myriam es una artista de Hispanoamérica más importante. Es una chilena que además necesitaba un reconocimiento y, bueno, había que ver cómo se iba desenvolviendo la noche, y en un momento se hizo ya inevitable esta consagración”, indicó la alcaldesa, encargada de realizar el reconocimiento a la artista chilena.

“Nos parece que cumplía con todos los criterios y además estuvimos todos de acuerdo en ello, así que de verdad fue un honor entregarle ese reconocimiento a ella”, dijo la jefa municipal, quien explicó el motivo de la puesta en escena de una reunión en la que se aprobó la entrega de la platinada Gaviota.

“Sobre la reunión, no es que exista (…) a ver, cabe decir que en otras ocasiones, en estos más de sesenta años que ha tenido el Festival de existencia, se han entregado ahora cinco veces, con la entrega de Myriam, una Gaviota de Platino. Pero cabe recordar que no en todas las oportunidades quienes tienen la responsabilidad de decidir esa entrega han estado de acuerdo”, contó.

“Ahora fue unánime, pero no siempre se ha estado de acuerdo y los criterios han sido muy disímiles. Hay que pensar que cuatro veces antes habían sido a (Humberto) Gatica, que es una entregada póstuma; a Juan Gabriel, que fue a través de (Isabel) Pantoja que lo hace, pero no es hacia ella, sino que a Juan Gabriel; dos póstumos. Y luego, tenemos a Luis Miguel y Los Jaivas, que consagran 60 años de carrera. Entonces, hay criterios disímiles y no siempre quienes tienen ese orden decisorio han estado de acuerdo”, agregó.

“Pero en esta oportunidad, claramente se trabajan estas cosas antes, pero no se sabe finalmente cómo se va a terminar desarrollando una noche en el Festival. Siempre yo digo que el Festival tiene su propia radioactividad, que tiene sal y pimienta, y que es un poco difícil tener criterios y generar una previsión de lo que va a suceder”, puntualizó.

“Fue cerca de un año de trabajo, y bueno, siempre hay imprevistos. En el Festival siempre hay sal y pimienta, como comento. A mí me ha tocado estar en varias noches del Festival de la Canción de Viña del Mar. Además tuve el honor de entregar otra Gaviota de Platino, a propósito de Los Jaivas, con otras dinámicas, en fin. Y el estruendo ensordecedor que se escuchó anoche no lo había visto, a pesar de que he tenido el privilegio de poder estar en noches en que realmente el monstruo se ha manifestado”, explicó.

“Pero lo de anoche era un estruendo muy emocional, muy visceral, que salía desde adentro, y yo creo que la reacción a lo que Myriam logró, que en el fondo fue entregar todo de ella, ponerlo encima del escenario, a un nivel íntimo y emocional demasiado impactante”, finalizó.