“El que se pica pierde”: Fabrizio Copano analizó duramente el fracaso de George Harris en Viña

Durante el más reciente capítulo de " ¡Hay que decirlo! “, los panelistas hicieron un análisis de lo que fue la bullada rutina de George Harris en la primera noche del Festival de Viña del Mar en su edición 2025.

En este contexto, es donde la producción de Canal 13 se contactó con uno de los comediantes que ha logrado cautivar al monstruo en dos ocasiones, hablamos de Fabrizio Copano.

Durante la conversación, el exClub de la Comedia argumentó por qué fracasó el venezolano en la Quinta Vergara.

“El chiste es una estructura gramatical bien básica, es contexto y remate, se contextualiza algo y después se descontextualiza. Te pueden gustar esos chistes, te pueden parecer fome, chistoso, bueno, malo, da lo mismo, es eso. Aquí el maestro no tenía nada de eso“, explicó Copano de entrada.

A raíz de los abucheos y del tenso momento en el escenario viñamarino, fueron varios de sus compatriotas quienes acusaron de xenofobia a todos los asistentes a la Quinta Vergara. Sin embargo, han sido varios los colegas comediantes quienes aseguran que el haberse puesto a la defensa también le jugó en contra a Harris, Jorge Alís, Willy Sabor, Paul Vázquez y Bombo Fica.

Copano estuvo de acuerdo con estas palabras, argumentando que “no es xenofobia, creo yo, seguramente ese elemento también está, no estoy en la cabeza de todos los que estaban en el público. Seguramente alguno que pifió, pifió por las razones equivocadas. Aun así, pifiar no está bien, no deberíamos hacerlo, el silencio ya es suficientemente cruel”, señaló.

De igual manera, expresó cuál habría sido el talón de aquiles de Harris. “Pero eso creo que pasó, esa desconexión, y luego una ley sagrada de la Quinta Vergara: el que se pica pierde, cuando el maestro se picó, de desconectó y ya no hubo vuelta atrás“, analizó Fabrizio Copano en el programa de farándula de Canal 13.