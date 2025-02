La polémica carta del Día de la Mujer: El inicio de la enemistad entre Chiqui Aguayo y Alberto Plaza

Chiqui Aguayo remeció la Quinta Vergara con una exitosa rutina que no permitió ni un solo segundo de silencio debido a las risas del público. Y como parte de sus chistes no faltó la mención a Alberto Plaza, su eterno “enemigo” y quien fue su mayor crítico en su debut en el Festival de Viña del Mar en 2017.

PUBLICIDAD

“Me da rabia que a nosotras las mujeres comediantes, solamente por ser mujeres, se nos exija hacer reír, pero, además, hacer reír sin garabatos”, expresó la comediante luego de ser señalada en aquel momento por las groserías que utilizó en show. “Mira, con todo respeto Alberto Plaza, ándate a la chucha”, fue la frase que utilizó para referirse al cantante.

El inicio de las diferencias entre Chiqui Aguayo y Alberto Plaza

Ya pasaron ocho años desde que ambos artistas se vieron frente a frente luego de llegar como invitados en Vértigo, programa de Canal 13. Para ese momento Chiqui Aguayo enfrentaba fuertes críticas por el lenguaje utilizado en sus shows.

Y Alberto Plaza no perdió la oportunidad de mencionarlo durante aquel encuentro. Pero los roces ya habían iniciado antes, luego de que el intérprete de ‘Milagro de abril’ le enviara una carta donde la señaló de ‘flaite’ por su debut en Viña.

“No me arrepiento de la palabra”, expresó el cantante. “Te lo digo con cariño y con respeto ahora. Tú no estás consciente de la importancia de lo que hiciste. Lo que tú mostraste ahí no lo puede ver toda la familia. Le arrebataste un lugar a la familia”, agregó Alberto Plaza.

Alberto Plaza.

Pero la Chiqui Aguayo no se quedó callada y defendió su forma de hacer comedia. “Voy a defender que fui tal como soy, y si ser honesta, si ser de verdad como soy con mis amigas, es ser flaite, soy la más flaite”, mencionó. Adicionalmente le dijo de frente lo que verdaderamente le dolió: el contenido de la carta que le envió el Día de la Mujer.

“Decías que te parecía curioso que ser machista tuviera una connotación negativa y que ser feminista tenía una positiva; que las mujeres teníamos ciertos privilegios como entrar gratis a una discoteque o como, finalmente, podíamos quedarnos con los hijos después de un juicio de divorcio“, dijo la comediante quien le dijo que él representa a “un Chile más conservador que no quiere que las cosas cambien”.

Además agregó: “Te faltó decirnos que nos gastábamos la plata de la pensión en la peluquería. Eso me pareció grosero, machista y no representa a todo el Chile que ha ido evolucionando”, profundizó la humorista.