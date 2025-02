¿Un amor a primera vista?: Sammis Reyes cuenta cómo fue su primer beso con Emilia Dides

Sammis Reyes estuvo como invitado en el más reciente capítulo de “Día en Viña”, en donde habló sobre su pololeo con Emilia Dides.

En el programa conducido por Pamela Díaz, el exdeportista reveló cómo fue su primer encuentro con la Miss Chile, revelando que quedó flechado al instante.

Cabe recordar que ambos revelaron que se encuentran en medio de un romance mientras pasaban por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar.

"No queríamos ocultar esto. Imagínate no poder salir ni a tomarse un café tranquilo", declaró Reyes.

“Muchas veces, siento que especialmente en la televisión, cuando uno anuncia que está en una relación, se da mucho espacio para pensar que es un marketing. Pero para nosotros fue ‘realmente nos queremos’. Somos bien intensos, en todo ámbito“, agregó.

El primer beso

“La Fiera” le dijo a Sammis que contará detalles de cómo inició su relación con Emilia, a quien le pidió pololeo solamente a las horas de haberla conocido.

“Ella me mandó un mensaje de voz por Instagram diciendo que me había encontrado guapo“, reveló.

Sin embargo, su primer encuentro no fue fácil de concretar, y es que Sammis se encontraba en Estados Unidos mientras que ella estaba compitiendo por la corona del certamen de belleza. De hecho, el exdeportista de la NFL no sabía del éxito de Emilia hasta que llegó a nuestro país.

“Después de que mandó ese mensaje, la invité a cenar, y entré en esa conversación sin tener expectativas “, recalcó.

Tras conocerse, Reyes declaró que "me enganchó su personalidad, es muy directa, dice lo que piensa pero de una manera muy tierna, es derecha, pero lo dice muy lindo y yo soy muy parecido, así que nos entendimos de una", comentó.

“También (me gusta) cuánto valora a su familia y eso para mí también es súper importante. Alguien puede ser extremadamente hermosa, pero si no tiene los valores que estoy buscando, no lo tranzo”, manifestó.

Finalmente, Sammis confesó que Emilia le gustó a primera vista, y que luego de su primera cita saliendo a comer y tras conversar durante tres horas, se atrevió a dar el siguiente paso.

“Antes de que se fuera, le tomé la mano y le di un beso”, cerró.