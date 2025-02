“Yo soy bien hombrecito para mis cosas...”: Revelan el fuerte audio que le envió Pancho Saavedra a Martín Cárcamo tras polémica en la Gala de Viña

Salieron a la luz nuevo detalles con respecto al conflicto que protagonizaron Martín Cárcamo, María Luisa Godoy y Pancho Saavedra en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

Este incidente ocurrió cuando José Antonio Neme, conductor de Mega y el encargado de animar la alfombra roja del evento, eligió al ‘rubio natural’ para presentar a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Esta situación generó la molestia de Saavedra, quien lo interpretó como un “ninguneo”.

Fuentes cercanas al animador, indicaron a El Filtrador, que Saavedra envió un audio a Cárcamo expresando su malestar por la situación.

¿Qué dijo Pancho a Martín?

En este contexto, es que durante las últimas horas Glamorama destapó nuevos antecedentes del lío entre los rostros de televisión.

En primera instancia, el medio confirmó que a “Godoy y Saavedra les aseguraron que ambos desfilarían por la alfombra roja junto a Martín para entregarle, los tres juntos, la posta a los nuevos anfitriones del certamen: Karen Doggenweiler y Rafa Araneda”.

“Saavedra se comunicó con Cárcamo previo a la cita, en la buena onda, para afinar detalles. Y llegó el momento. Las figuras de la televisión chilena entraron a la red carpet como hermanos. Llegaron hasta donde José Antonio Neme. Pero este despachó a María Luisa y Pancho y le dejó todo el protagonismo a Martín. Fue él quien entregó la posta a Araneda y Doggenweiler. Bajo un criterio que nadie se explica, le dieron una importancia mayor”, contó el portal.

Esta determinación de Mega habría provocado el supuesto llanto de la animadora del “Buenos días a todos” y la molestia de Saavedra, quien no dudó en consolarla.

Sin embargo, no quedó ahí, puesto que tomó cartas en el asunto y decidió pararle los carros a Martín por lo sucedido a través de un audio de Whatsapp, en donde le dijo que no podía creer el hecho y que Maria Luisa no merecía tal ninguneo.

“Yo soy bien hombrecito para mis cosas. Soy gay, pero no maric…”, le había dicho Pancho a Martín, de acuerdo al citado medio.

Cabe recordar que Martín Cárcamo aclaró la polémica, asegurando que su intención jamás fue desairar a sus colegas.