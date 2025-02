“Era el anti show”: Jorge Alís aseguró que George Harris fue “un pelotudo” en el Festival y lo criticó porque “enojarte con el público no tiene que ver”

El humorista argentino Jorge Alís tuvo esta mañana duros conceptos para el comediante venezolano George Harris y su frustrada presentación en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2025.

Según el artista transandino, quien al igual que Harris padeció de un incómodo inicio de su show en el escenario de la Quinta Vergara, pero que superó con una serie de chistes que empatizaron con el público nacional en 2014, uno de los peores errores cometidos por el comediante caribeño fue enojarse con quienes lo pifiaron y, en la previa a su espectáculo, disculparse con los chilenos por unos tuits suyos en contra de los presidentes Salvador Allende y Gabriel Boric.

Las críticas de Jorge Alís a George Harris

“Yo hice una cosa en el Festival en 2014. Yo entré con una camiseta de Argentina, que fue un acto como medio de locura, aparentemente, pero era un acto que para mí encuadraba el hecho del fanfarroneo argentino, como algo de ‘somos los mejores’, entonces entrar con la camiseta unía a todos. Yo creo que George Harris le faltó un poco eso. Entrar con algo, el ícono de lo que es el venezolano acá en Chile. Entrar con una moto como un Rappi”, inició el argentino, quien aseveró en el matinal de Mega que “está bien que haga su humor en Miami, pero él estaba acá”.

“Lo que pasa es que yo también estuve seis minutos con pifias, fueron como seis minutos eternos. Me daba cuenta que decía algo yo en ese momento, hablaba del argentino y cada vez que decía ‘nosotros los argentinos’, eran unas pifias. Y en ese momento yo me decía ‘no digas más argentino, boludo. No digas más esa palabra en ese momento’”, contó Alís, quien cuestionó la forma en que Harris encaró sus polémicos tuits en contra de Allende y Boric en la previa a su presentación en la Quinta Vergara.

“Me parece que el pedir disculpas de George Harris es lo peor que pudo haber hecho. ‘Ay, dije cosas, pero fue hace tiempo’. Uno no puede pedir disculpas, porque de alguna manera vos usás (sic) el humor de otra forma. Fue un tuit de hace muchos años. Entonces ese nerviosismo, que tenía caminatas de un lado para otro, y que el camarógrafo estaba como en un partido de tenis, plaf, plaf, esa historia se notaba que tenía que ver con eso. Pero yo ayer vi un video de George Harris hablando de una chilena que limpiaba y hacía el aseo, no sé dónde, en Estados Unidos. Y él decía ‘ahí habló una chilena. ¿Qué hace usted, señora? Yo hago el aseo’. Usted no vino acá, usted está acá, y entonces se reía un poco de lo que nos pasa a todos. De reírnos del inmigrante que está haciendo el laburo sucio”, explicó.

“Desde ese lugar, te digo, ya cuando vos (sic) decís (sic) algo y pedís (sic) disculpas es porque eso que dijiste no lo dijiste vos (sic), sino que lo agarraste y lo tiraste. No te hiciste cargo”, agregó Alís, quien reconoció que “con el humor se dicen cosas muy fuertes. El otro día era peligroso el tema de la pelea venezolana chilena”.

La mala estrategia de George Harris en Viña

Al profundizar en la forma que Harris trató de salir de los abucheos, con duros mensajes a quienes lo pifiaron, Alís señaló que “se pasó con esa hue*** de los buenos y los malos. Eso es de película de Disney”.

“Es un pelotudo, entonces, si es que en la conferencia dijo que había hablado de Chile sin información. Porque cómo va a hablar sin información. Y bueno, lo que pasa es que yo en esos seis minutos (de su rutina de 2014), que me pifió la gente, dije cosas muy fuertes hacia Chile. Critiqué cosas en el mismo momento que me estaban pifiando, que eran parte de la rutina mía. Yo hablaba de que era mitad hue*** y mitad boludo, de que nosotros le hicimos la guerra a Inglaterra y no a Bolivia y Perú. Pero yo iba a esa”, puntualizó.

“Por otro lado, el venezolano tampoco se reía de lo que estaba haciendo, porque yo creo que este chico es de la elite de su país, claramente se le nota, de que habla del venezolano y va a la comunidad venezolana que le gusta escuchar que el manjar es rico, de la nostalgia venezolana. De un país que está buscando su espacio en todos lados”, indicó.

“Enojarte con el público yo creo que no tiene que ver (…) el bufón o el humorista no tiene miedo de decir algo, porque se ríe de la corte justamente, y después no se puede enojar con el público que lo tiene que hacer reír. Y aparte que le dijo ‘ándate al baño’. Esa huev*** es medio grosera. Ninguneando también. Ninguneando a alguien como ‘tú no tienes la carrera que yo tengo’. Pero más allá del tema de sus chistes, él no remataba, no terminaba de hablar de las cosas. Era como el anti-show. Y con la ovación que entra George Harris, cuando uno ve que te ovacionan de esa manera, era como que me sorprendió”, finalizó.