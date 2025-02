“Esos dineros...”: Camila Polizzi “aparece” en votación de Reyes de Viña y revela qué ocurre con sus ganancias en Arsmate

Camila Polizzi está con arresto domiciliario en pero eso no fue impedimento para ser parte, a distancia, de los eventos que se realizan en torno al Festival de Viña del Mar 2025.

Fue así como la excandidata a alcaldesa por Concepción, quien se encuentra formalizada por el Caso Lencería y Convenios, participó en una entrevista telemática durante las votaciones para elegir a los reyes del festival.

Esto, en el contexto de ser la “Kramer de Arsmate”, nombre que se ganó debido a los personajes que realiza en los videos que publica en la plataforma para adultos.

Y fue el periodista de Contigo en la mañana de CHV, Tomás Cancino, quien lideró las preguntas, las cuales fueron enfocadas a cómo compatibiliza su actual situación judicial con la venta de contenidos eróticos.

Una de ellas fue respecto a las ganancias que recibe en la plataforma, confesando que espera poder tenerlos en su bolsillo en cuanto termine el juicio.

“Los dineros se encuentran retenidos. Yo sigo haciendo mi contenido. A mí me interesa que esto se esclarezca y tengo la absoluta convicción que esos dineros se van a devolver. Así que estoy tranquila con eso”.

Sobre el arresto domiciliario

“El arresto domiciliario que yo cumplo no tiene ninguna restricción de trabajo. Yo soy la sostenedora de mi hogar, tengo dos hijas, y por lo tanto no se me impide trabajar mientras lo haga en mi domicilio. No estoy incumpliendo absolutamente nada, me he mantenido de manera intachable en mi hogar. Creo que esas críticas no corresponden, porque la verdad es que cumplo la medida como dice la ley”, agregó.

“A mí no me asustan las críticas. Estoy orgullosísima de lo que estoy haciendo, estoy trabajando pese a todo. Estoy intacta y así me voy a mantener”, expresó.