“Hay dos posibilidades...”: Daniel Merino aclara qué pasará con la competencia folclórica e internacional tras cancelar tercera noche

El productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar 2025, Daniel Merino, aclaró que pasará con las competencias folclóricas e internacional, debido al cambio de fecha para el sábado 1 de marzo, tras el apagón nacional de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

En conversación con la prensa, en la sala de conferencias de la Quinta Vergara, Merino señaló que hay dos posibilidades para llevar a cabo las premiaciones, debido a la logística a la cual deberán reacomodarse los participantes, y jurado, quienes el sábado tenían contemplado regresar a sus respectivos lugares de origen.

“Estamos trabajando en aquello. Tenemos dos posibilidades. Una, es que las competencias se lleven a cabo todas el día viernes y terminemos el proceso ese día, en caso de que no logremos reprogramar para el día sábado”.

Pero, lo ideal para los organizadores es poder cerrar el festival con los respectivos ganadores, el 1 de marzo.

“Lo primero que vamos a hacer, es hacer todos los esfuerzos para que tanto el jurado, como la competencia estén disponibles para el día sábado”, recalcó.

¿Por qué cancelaron la tercera noche?

“Nosotros tenemos toda la capacidad (técnica) para hacer el festival. Es súper importante tenerlo claro. Lo que no nos permite, es la autoridad. Es por eso que hoy no se hace el festival, porque al no haber luz, la gente no se puede ir de la Quinta Vergara, por un tema de seguridad, por un tema de transporte y porque carabineros no pueden estar en la Quinta Vergara, sino que afuera del recinto. Ese es el motivo real porque no se hace el festival”, indicó Norambuena.

Además, recalcó que “nosotros hoy día tenemos todas las condiciones para hacer el evento. Entonces, al final es la autoridad la que decide que esto no se realiza acá. Nosotros sí podemos hacer el evento sin problemas“, sentenció.