La Fiera no desaprovechó la oportunidad: Pamela Díaz le lanzó directa broma a Pancho Saavedra tras polémica con Martín Cárcamo

El escándalo que se ha tomado la semana festivalera fue el encontrón que tuvo Pancho Saavedra con Martín Cárcamo después de un desaire que se vivió en la Gala del Festival de Viña.

El último animador del Festival estuvo de invitado en el programa “ Díaz en Viña ” de Pamela Díaz, en donde celebraron el cumpleaños de la Fiera, quien no perdió la oportunidad para tirarle la talla a Saavedra.

“¿Cómo estás Panchín? Yo tuve que elegir a qué amigo venía del 13, yo te elegí...“, bromeó la animadora, que ocasionó las risas de todos los presentes. ”¡Qué idiota más grande!“, exclamó entre risas el involucrado.

Por su parte, el íntimo amigo del animador, Jorge Zabaleta, quien llegó junto a Francisco, le dio una advertencia a la Fiera. “Ten cuidado que te puede mandar un audio por teléfono. A mí me ha mandado como 7″, lanzó entre risas.

Esto lo devolvió Pamela y bromeó “y yo sí que te lo filtro. Cara raja, con nombre y apellido”.

¿Cuál es el cahuín de Pancho Saavedra?

La polémica nació en la Gala del Festival de Viña cuando Saavedra, Cárcamo y María Luisa Godoy tenían pactado presentar a los nuevos animadores del Festival, a modo de pasar el relevo. Sin embargo, el “Rubio Natural” fue el único que realizó esto y el resto fue despachado.

Los rumores aseguraron que Saavedra se enfureció, más que nada por el desaire a su compañera, por lo que le habría enviado un audio enojado a su compañero de canal tras los hechos, en donde reportan que dijo : ““Yo soy bien hombrecito para mis cosas. Soy gay, pero no maric…”.

Este miércoles , el conductor de Lugares que hablan envió un mensaje a Mariela Sotomayor, a quien le relató su versión de los hechos. “La única indicación era que nosotros íbamos a entrar los 3 juntos, por eso nos pusimos de acuerdo en todos los detalles”, afirmó el animador.

En esa línea, el rostro de Canal 13 mencionó que “todo bien los 3 en todo momento, y cuando José (Antonio Neme) nos despide a mí con María Luisa, nosotros pensamos que no estaba entrevistando a Martín y que eso habría sido una descortesía”.

“Pero después nos dimos cuenta de que lo habían dejado a él y nos mandó a nosotros al corral de los periodistas”, sostuvo Saavedra.

Eso sí, destacó que “independiente de todas estas cosas, yo creo que lo único importante del festival son sus artistas, animadores y todo el equipo maravilloso que lo hace”.

“Yo creo que los protagonistas de ese momento en la alfombra roja no eran nadie más que Karen y Rafa”, afirmó.

Finalmente, Pancho Saavedra aprovechó la instancia para terminar con la polémica. “Pero uno entiende que así es la televisión en vivo y Mega sabrá lo que hace, ellos son los organizadores y los que toman las decisiones de su programa, ellos son los que mandan el buque y cortan la torta”, indicó.

“Yo no he hablado por teléfono con Martín, nos mandamos unos mensajes y está todo claro, así que creo que el tema no da para más”, sentenció.