“Lo que está diciendo es una huev***”: Paty Maldonado respondió a Alex Hernández quien aseguró que un grupo se organizó para pifiar a George Harris

“Había un grupo de personas que ya entiendo que están circulando sus caras en redes sociales, que estaban organizadas y que le gritaban cosas a él“, fueron las explicaciones del director del Festival de Viña del Mar, Álex Hernández, tras la pifiada presentación del comediante venezolano, George Harris, en la Quinta Vergara.

“Él cometió un error y algo que le puede suceder a cualquier humorista que es distraerse. Él tiene una rutina muy sólida (...) Se distrajo y no siguió de largo con su rutina”, añadió Hernández.

“El segundo error que él cometió, y que yo lo quería hablar con él, porque le quiero dar un abrazo, fue enganchar y se equivocó en el momento de enganchar, como el que se pica pierde”, continuó explicando sobre el fracaso de Harris en el certamen.

La arremetida de Paty Maldonado

Estas declaraciones fueron discutidas en el programa “Tal Cual" de TV+, y Patricia Maldonado no aguantó estas explicaciones de Alex Hernández. “Yo puedo contestar al señor Alex Hernández porque lo que está diciendo es una mentira, es una falacia, es una estupidez, por no decir una huevada”, partió Maldonado.

“Si la gente no se organiza aquí para ir a pifiar al Presidente de la república, se van a juntar cinco hueones para ir a pifiar a un desconocido porque es venezolano. Eso lo que está haciendo el señor Hernández es dividir a Chile”, continuó la cantante.

Ella recalcó que George Harris es un excelente comediante venezolano para su pueblo, no para los chilenos ya que no comparten idiosincrasia.

Maldonado comentó que la organización del Festival de Viña que revisan las rutinas, tuvieron que haber revisado el libreto y apuntar que estas bromas no se van a traducir bien en Chile.

“Que vengan a decir que se juntaron para pifiar, no es así. Fue una mala organización. El equipo de Bizarro no me cabe duda, porque son muy inteligentes para el negocio, siempre traen un pescado para freír, para que se los coma el Monstruo”, aseguró.

“Hay que darle alimento al Festival de Viña del Mar. Hay que alimentarlo (al público) ¿Y cómo lo alimentas? Con el humor que alguien caiga y la gente lo pise", cerró Paty Maldonado.