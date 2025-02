“Me cuesta aceptarle a otro”: Marcela Vacarezza recordó el romance de Florencia con el hijo de Diana Bolocco

Se estrenó el segundo capítulo de la tercera temporada de “Tenemos que hablar”, el programa de la familia Araneda Vacarezza que la lleva en internet, y que en esta ocasión hablaron sobre la vida amorosa de Florencia.

Durante el nuevo episodio estuvo como invitado su amigo Cristián Sánchez y al periodista Felipe Vidal.

Sin embargo, hubo un momento que llamó la atención y es que Marcela Vacarezza recordó la relación que tuvo su hija con Pedro Cisternas Bolocco, el hijo de Diana Bolocco.

En primera instancia, la esposa de Rafael Araneda y Martina confesaron haber extrañado a Diana Bolocco y a Cristián Sánchez en la gala del Festival de Viña, puesto que siempre son la pareja más comentada de la alfombra roja.

Por su parte, el animador de TV explicó que no asistieron al evento puesto que estaban de vacaciones, y esta vez priorizaron el descanso.

“Obviamente con la gala siempre está la preocupación... la prueba de vestuario. Dijimos ‘respetemos las vacaciones, no vayamos’”, relató Sánchez.

“Yo llevo 20 años yendo a la gala, es muy loco estar al otro lado. Con la Diana dijimos ‘hagamos un evento’ (en casa), llegamos, champañita, hicimos un aperitivo, instalados”.

Finalmente, bromeó con la extensión del evento: “¡Oye!, la cantidad de horas que dura esa cuestión (...) Partió a las 9 y hasta las 2 y media de la mañana... Un poco largo”.

La relación con el “Piru”

El episodio también contó con una visita inesperada: la del futbolista Gary Medel, quien pasó a saludar a la familia de improviso.

Este hecho generó que Marcela Vacarezza recordara la relación que tuvo su hija Florencia con Pedro Cisternas Bolocco, puesto que también es deportista y actualmente también influencer.

La madre de los retoños comentó Martina lo admira mucho al igual que Vicente, en tanto Florencia no conoce mucho de fútbol.

En ese contexto, la joven le reclamó y le dijo que cómo no iba a saber que jugaban 11 futbolistas por lado en un partido.

“Te pusiste en bandeja tú sola, porque eso lo aprendió cuando pololeó con el Piru”, lanzó Vacarezza, mencionando al ex de su hija.

Según Florencia, antes de estar con el hijo de Diana, ella era totalmente nula en el mundo deportivo.

“Era muy inculta. Yo no sabía lo que significaba un pase adelantado, nada. Mi mamá me decía ‘te van a terminar si no sabes nada de fútbol”, confidenció, sacando risas en Cristián, padrastro de Pedro.

“Yo le decía ‘tienes que interesarte un poco’”, recordó Marcela.

Acto seguido, le consultaron a Florencia cómo era Cristián de suegro.

“Es lo máximo, desde ahí que no he pololeado nunca más porque no he podido encontrar un suegro como él”, aseguró.

Por su parte, Sánchez afirmó que Florencia es la mejor nuera que ha tenido.

Felipe Vidal consultó cómo se conocieron los jóvenes, y Marcela contó que fue cuando ambas familias hicieron un viaje a Punta Cana.

“Me cuesta aceptarle a otro (pololo)”, cerró Vacarezza.