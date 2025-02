“No podíamos estar de fiesta”: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se pronunciaron sobre la reprogramación de la tercera noche de Viña 2025 tras apagón

Producto del apagón que afectó a todo el país, la tercera noche del Festival de Viña 2025 terminó siendo cancelada. Esto dejó al público que estaba esperando a Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra con todas las ganas de ver a sus artistas favoritos, pero la noche terminó siendo reprogramada para el Sábado 1 de marzo.

Por lo mismo, en el matinal de Mega, ahora nombrado como “Con Gusto a Viña”, fueron a consultarle a los animadores del certamen sobre este evento que se vivió durante la preparación de una nueva jornada de Festival.

“Es muy complejo que el país haya quedado sin energía, eso es lo que más nos preocupaba a todos y nosotros no podíamos estar de fiesta, no correspondía. Entiendo que estuvimos esperando la decisión de la máxima autoridad del país para acatarla”, explicó Rafael Araneda.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda Captura: Con Gusto a Viña

“La decisión que se tomó fue sin duda la mejor”

Karen Doggenweiler explicó que en dicho momento del apagón en la Quinta Vergara, “habían muchas niñas, muchos jóvenes esperando a Morat. Entonces, la dirección (del Festival) y la producción los hizo pasar para que tuvieran servicios higiénicos, agua, y comenzó a bajar la luz. Se trataba de que estuvieran también seguros y resguardados”.

“Yo creo que lo central fue nuestra preocupación, nuestro compromiso, nuestra empatía estuvo siempre dedicada a las personas. Siempre pensando en seguridad en que pudieran llegar de manera segura a sus hogares. Entonces creo que la decisión que se tomó bueno fue sin duda la mejor”, añadió la animadora.

A propósito de todo este cambio de programación, que extiende hasta el sábado esta fiesta, Rafael tuvo que cambiar los pasajes de él y su familia, quienes volvían a Estados Unidos.

”Anoche desde la Quinta (Vergara) estuve cambiando pasajes y mi familia también, se devolvían el sábado en la noche y hay dos que todavía no logramos cambiar, en una de esas no van a poder quedarse. Bueno, mala pata no ma'“, añadió.

Araneda comentó que sus pensamientos estaban con las personas electrodependientes al momento del apagón, como su mamá, quien también necesita oxígeno.