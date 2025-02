“Nos mandó a nosotros al corral de los periodistas”: Pancho Saavedra alzó la voz ante polémica con Martín Cárcamo

Pancho Saavedra alzó la voz y se refirió a la supuesta pelea con Martín posterior a la Gala del Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que el conflicto entre ambos rostros de Canal 13 comenzó cuando tres exanimadores del certamen iban a realizar la presentación oficial de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, en este caso se sumana también María Luisa Godoy.

Sin embargo, la producción de Mega cambió los planes y el animador de “Qué dice Chile” terminó haciendo la tarea en solitario.

Las nuevas declaraciones de Pancho

En ese contexto, el conductor de Lugares que hablan envió un mensaje a Mariela Sotomayor, quien lo compartió "Con Gusto a Viña"

“La única indicación era que nosotros íbamos a entrar los 3 juntos, por eso nos pusimos de acuerdo en todos los detalles”, afirmó el animador.

En esa línea, el rostro de Canal 13 mencionó que “todo bien los 3 en todo momento, y cuando José (Antonio Neme) nos despide a mí con María Luisa, nosotros pensamos que no estaba entrevistando a Martín y que eso habría sido una descortesía”.

“Pero después nos dimos cuenta de que lo habían dejado a él y nos mandó a nosotros al corral de los periodistas”, sostuvo Saavedra.

Eso sí, destacó que “independiente de todas estas cosas, yo creo que lo único importante del festival son sus artistas, animadores y todo el equipo maravilloso que lo hace”.

“Yo creo que los protagonistas de ese momento en la alfombra roja no eran nadie más que Karen y Rafa”, afirmó.

Finalmente, Pancho Saavedra aprovechó la instancia para terminar con la polémica.

“Pero uno entiende que así es la televisión en vivo y Mega sabrá lo que hace, ellos son los organizadores y los que toman las decisiones de su programa, ellos son los que mandan el buque y cortan la torta”, indicó.

“Yo no he hablado por teléfono con Martín, nos mandamos unos mensajes y está todo claro, así que creo que el tema no da para más”, sentenció.