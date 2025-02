¿Con quién se molestó José Antonio Neme?: El animador alzó la voz tras encontrón con Natasha Kennard en vivo

Un encontrón sucedió este miércoles entre José Antonio Neme y Natasha Kennard durante la emisión del programa “Con Gusto a Viña”. Esto sucedió cuando abordaron los cambios de agenda del Festival de Viña después de la reprogramación de la tercera noche producto del corte de luz.

PUBLICIDAD

Neme sobre la banda Morat comentó que “ellos entendieron, se abrieron a modificar su agenda y ellos dicen, porque yo estaba ahí, ‘bueno, podemos esperar hasta el sábado, pero igual podríamos tocar afuera (del hotel, para sus fans)’”.

“Yo escuché la buena onda de Morat... para contar de alguna u otra manera...”, agregó, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta . Ahí es cuando se dirige a su compañera, la periodista Natasha Kennard.

“Bueno, Natasha, ¡cuéntalo tú!... Porque yo estaba en medio de una historia y Natasha va a contar lo de ella”, lanzó Neme.

¿Qué pasó entre Neme y Natasha?

Posteriormente, José Antonio transparentó la situación y le informó a la audiencia que su compañera estaba enojada después de este intercambio de palabras que se vivió en el set.

“Está muy molesta porque yo estaba hablando y me dicen (desde dirección= que le dé el pase a ella, pero...”, explicó Neme, quien fue interrumpido por Natasha que respondió que ella no fue la que dijo eso.

“Está bien, pero le pido perdón públicamente”, añadió el animador, mientras que la periodista insistía en su punto. “Yo no dije eso, da lo mismo José. Son instrucciones que dieron, yo no he hecho nada. Todo bien”, respondió Kennard.

PUBLICIDAD

Ahí entró Mariela Sotomayor a ponerle paños fríos a la situación, y señaló que todos somos seres humanos y estas cosas suceden.

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, una “piraña devoradora” le relató su versión de los hechos, por lo que Serio Rojas le mandó la conversación a Neme y le consultó sobre la verdad de la situación.

El periodista de Mega le respondió que “mi problema fue con la dirección que me dio mal una instrucción y me dio rabia”.