El susurro de José Antonio Neme: Revelan qué le dijo a Martín Cárcamo tras polémico impasse con Pancho Saavedra

Una batalla campal se ha desatado entre los animadores Martín Cárcamo y Pancho Saavedra tras el polémico impasse en la alfombra roja de la Gala de Viña del Mar.

El conductor de ¡Qué dice Chile! hizo un desaire a sus colegas María Luisa Godoy y Saavedra a quienes no presentó en cámaras y si a los anfitriones Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

José Antonio Neme, también en la alfombra roja del evento, opinó sobre el incómodo conflicto tratando de minimizar el reclamo de Pancho.

Sergio Rojas habló de la polémica entre Martin Cárcamo y Pancho Saavedra. Youtube

En el programa “Que te lo Digo”, Sergio Rojas reveló nuevos detalles mostrando un explosivo chat de Whastapp con el animador Neme.

“Qué le dijiste al oído a Martín?” , a lo que Neme respondió: “¿Puedes presentar a los animadores?“. Pero siguió la insistencia al conductor de Mucho Gusto: ”Pero si eso ya lo tenían de antes planeado".

José Antonio Neme aseguró entonces que “Fran (García-Huidobro) me dijo que estaba en el libreto pero yo no revisé el libreto completo".

En el ojo del huracán

Los panelistas de Zona Latina dudaron de esta versión y aseguraron que “Neme prefiere quedar a que no revisó el libreto entero a que decir que ya sabía”, comentó Antonella Ríos.

Neme insiste en cerrar el polémico episodio y negó algún desaire al exanimador del Festival de Viña del Mar, además envió mensaje a Saavedra "Pancho, te voy a decir una cosa con todo lo que te quiero. Si usted mandó un audio y manifestó su molestia, no puede ahora decir ‘no, es que lo importante son los artistas o los animadores’. No po, yo me hago cargo", citó Cooperativa.

Cárcamo también minimizó el episodio. “Yo como invitado no infiero en las decisiones de producciones de otro canal... en ningún caso quise que fuera así“.