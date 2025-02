¡Habemus Reina! Emilia Dides, quien ha brillado con su participación en el Festival de Viña del Mar, finalmente fue coronada como la soberana en la edición 2025.

La elección, como el resto del certamen, estuvo llena de controversial por un conteo confuso que apenas por minutos daba por ganadora a otra de las nominadas favoritas, Faloon Larraguibel.

Este jueves 27, la nueva Reina de Viña del Mar recibió su corona luego de obtener 37 votos de la prensa acreditada al evento y más de 50% de los votos online del público que pudo elegir su opción en los últimos días.

“Es una reina de tomo y lomo”: Emilia Dides envía mensaje emotivo a Faloon Larraguibel tras coronarse en Viña. Publimetro Chile

Ya con la joya en su cabeza, Dides no solo celebró su nuevo título si no que envió un emotivo mensaje a Faloon.

“Y quiero decirle a Faloon que es una reina de tomo y lomo... Me encantaría estuviera conmigo porque yo creo que hay muchas veces que se crean ideas o guerras entre mujeres cuando no tiene que ser así”.

Para la exconcursante del Miss Universo, no hay competencia contra las mujeres, “...sino como una compatriota, como una amiga y siempre voy a estar al lado de ella y en ese caso al lado de Faloon, así que en verdad… si me estas escuchando, me encantaría que estuvieras a mi lado porque tu también eres reina”.

¿Votación injusta?

Faloon, quien finalmente obtuvo 42 votos, agradeció el apoyo durante la campaña por el reinado, sin sentirse una perdedora. En las redes sociales consideraron injusta la elección y criticaron la anulación del voto depositado en la tómbola equivocada, un detalle que le costó la corona.

Emilia se dispuso al tradicional piscinazo, junto a su Rey, el comunicador Camilo González, más conocido como “Tío Prensa”, cuya elección fue toda una sorpresa entre quienes votaron por otros nominados favoritos como Marc Anthony, Jorge López y Sebastián Yatra.