“Eso de comerse a los amigos, a menos que estés en el Frente Amplio”: Los chistes de Caroe sobre la tragedia de rugbistas uruguayos

Así como bromeó sobre la muerte de Sebastián Piñera, Edo Caroe también trajo a colación, de manera literal, la tragedia ocurrida en 1972 en la cordillera de Los Andes cuando rugbistas uruguayos tuvieron que alimentarse de los cuerpos de sus amigos fallecidos para sobrevivir

Dando muestras de un humor ácido y negro a flor de piel, hizo reír a la Quinta Vergara, demostrando que la risa surge hasta de los temas más “prohibidos”.

Todo partió cuando simuló un tropiezo con el parlante que estaba sobre el escenario y señaló que estaba adolorido porque “entrené piernas”, dijo burlándose de quienes se jactan de ir al gimnasio.

Eso le dio pie (literal) para recordar la tragedia, a modo de promocionar la película La Sociedad de la Nieve, exhibida en Netflix

Edo Caroe sin miedo al éxito

“Está esa gente que entrena piernas y se da color diciendo que ‘hoy tocó piernas. ’Tocó piernas’ es algo que pudo haber dicho una persona que fue al gimnasio o un rugbista uruguayo en los Andes”, dijo desatando las carcajadas, tal como cuando contó el chiste en relación a la muerte de Sebastián Piñera.

Y continuó, demostrando que su humor es sin miedo al éxito ni a las funas.

“Ya pero las caras de espanto. ¿Ustedes creen que ellos no bromearon con eso en algún momento diciendo ‘oye, tocó pierna? ¿O que dijeron ‘¿no hay otra cosa? No, no hay mano", desatando nuevas risas.

Y continuó.

“Eso de comerse a los amigos, a menos que estés en el Frente Amplio, no se estila“, aprovechó de repasar a sus militantes.

“Lo que les pasó fue terrible pero ahora recorren el mundo dando charlas, han escrito libros, han sido invitados a programas de televisión, a MasterChef no por supuesto”, ironizó mordiendo el sarcasmo.

Pero, para cerrar, lo hizo también con otro remate.

“Esos eran los últimos chistes de este bloque para personas que están espantadas porque ya sé que son chistes difíciles de digerir, como un codo”, cerró.