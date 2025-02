“Me afectó mucho al verlo”: Karol Lucero habló nuevamente de su mención en la rutina de Chiqui Aguayo en Viña 2025 y pide “ya suéltenme”

“De verdad me afectó mucho al verlo, fue incómodo pensar en que ‘mañana va a salir en todos lados’”, con estas palabras, Karol Lucero volvió a referirse a la mención a su persona durante la rutina de Chiqui Aguayo en el Festival de Viña 2025.

“Mi llamado es a la reflexión, le escribí por DM y no me contestó, pero el tema es innecesario, siempe hablamos del bullying... de verdad me afectó mucho al verlo, fue incómodo, pensar en que ‘mañana va a salir en todos lados, me van a llamar’”, dijo Karol Lucero en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, donde estuvo de panelista este jueves 27 de febrero.

En ese sentido, Karol aseguró que no está molesto con Chiqui Aguayo, sino que considera que su mención fue innecesaria, que hizo daño a su salud mental y que en realidad, no sumaba ni restaba a la exitosa presentación de la comediante en la Quinta Vergara.

Karol Lucero: “Qué más tengo que hacer”

“Qué más tengo que hacer, ofrecí disculpas en su mumento, pero no he cometido ningún delito, creo que llevarlo ya sostenido durante tanto tiempo es innecesario, por eso fue mi comentario, pero sí quiero felicitar a la Chiqui y su equipo, este tipo de cosas no deben empañar lo bien que le fue en Viña del Mar”, explicó Karol Lucero sobre lo ocurrido.

El comunicador agregó que producto de lo ocurrido en el estallido social, cuando se popularizó el grito que usó Chiqui Aguayo en Viña, perdió “muchos contratos, salí de la televisión, me han hecho pagar suficiente, qué más quieren que me pase, he pasado muchas cosas, ya suéltenme”, se descargó.

Luego apuntó que “pensamos en la salud mental del resto cuando está con depresión, pero cuando dices ‘corten el webeo un rato’, no sirve, dónde tengo qué llegar para decir ‘ya suéltenme un rato’”.

“No es nada contra Chiqui, su rutina fue buena, pero no cambiaba en nada su rutina el chiste (...) Me afecta porque tiene repercusiones en mi salud mental, en mi vida personal”, puntualizó diciendo Karol Lucero.