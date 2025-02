“Metió el pie más allá de la línea roja”: Jaime Leyton criticó chiste de Edo Caroe sobre Sebastián Piñera

Edo Caroe nuevamente triunfó en su esperado regreso al Festival de Viña del Mar, en donde con una dinámica rutina logró cautivar al público de la Quinta Vergara. Sin embargo, a Jaime Leyton no estuvo de acuerdo con uno de sus chistes.

Eso sí, su show no estuvo exento de polémicas y es que la mención al fallecido expresidente Sebastián Piñera sacó más de roncha entre el público y los televidentes.

“Este país es una fuente inagotable de cagás, hueón. Y me di cuenta que Chile es como cíclico, porque pasamos por los mismos lugares cada cierto tiempo. Somos presos de nuestras emociones. Como que cada cierto tiempo queremos cambiarlo todo. Nos pasamos tres pueblos, y volvemos al mismo punto”, relató de entrada.

“Con la política pasa lo mismo, pasamos de izquierda a derecha, derecha e izquierda. Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera”.

“Yo creo que va a pasar la misma hueá… el próximo periodo presidencial, va a salir Michelle Bachelet, después, Piñera Robot. A prueba de agua esta vez", lanzó.

“Yo no voy a hacer chistes de Piñera porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas. No alcanza…”, cerró el chiste.

La crítica de Don Jaime

Una de las personas que no estuvo de acuerdo con que el humorista mencionara el exmandatario fue Jaime Leyton.

El meteorólogo estuvo como invitado en el panel de “ Con gusto a Viña ”, en donde comentó que si bien el comediante logró sacar varias carcajadas durante toda su presentación, hubo algunos chistes que no le parecieron.

“Él es un Presidente de la República que tuvo una muerte trágica, ya no hay cómo conversarlo ni discutirlo con nadie y es un dolor para su familia”, criticó.

“Edo suele poner los pies en la línea amarilla y hay una línea roja. Él metió el pie más allá de la línea roja, porque (Piñera) es una persona que merece respeto, que ya no está presente”, remarcó el panelista.

Por su parte, Marianne Schmidt y Mariela Sotomayor también criticaron el chiste sobre Sebastián Piñera.

“No quiero ser grave ni nada, pero reírse de la trágica muerte de una persona que hizo sufrir a una familia tanto, creo que no. Me imagino a su señora y sus hijos, no creo que me parezca chistoso, ”, comentó la panelista de Only Fama.

En tanto, Marianne también estuvo de acuerdo: “Encuentro que ahí pasó el límite”, sostuvo.