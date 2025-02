Paulina Nin se suma a las críticas a la producción de Viña: “Con los animadores no puedes ser amarrete”.

La controversia ha sido protagonista del Festival de Viña del 2025 que ya muchos consideran “el peor en la historia”. Una de las críticas recurrentes ha sido el trato a los presentadores quienes este año no tendrían los privilegios de otras ediciones.

Andrés Caniulef fue uno de los más contundentes al rechazar el trato “poco digno”, que se ha dado por parte de la organización. Los periodistas, por ejemplo, no pueden entrar al camerín de los presentadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. “Solo la Vacarezza pudo entrar una vez escoltada por guardias”.

La lista de quejas incluyó el mal momento que vivieron los invitados a la Gala de Viña del Mar, incluyendo a los animadores oficiales quienes habrían sido apartados para dar paso al equipo de Tonka Tomicic; además no tuvieron entradas de cortesía. “Rafa compró entradas para su familia y algunas son del patrocinio de su podcast”.

“Yo nunca tuve que pedir entradas”

Paulina Nin, una de las conductoras más icónicas de la pantalla, fue consultada sobre las polémicas que ha dejado el Festival este año. “No sé s para toda la familia pero sí mínimo unas cuatro entradas pues, para todos los días obvio”, comentó sobre los pases de cortesía para los animadores del certamen.

La conductora de Viña del Mar en 1983 y luego en 1985, recordó el trato que entonces recibía como rostro principal del evento. “Yo nunca tuve que pedir entradas pero creo que si eres animadora o animador del Festival de Viña lo mínimo que te tienen que dar son entradas para tu familia”, dijo a Plan Perfecto.

Si bien no consideró un “desaire” el no dar entradas a los animadores, si fue contundente. “Para que le ponemos tanto tampoco, pero si lo están haciendo por amarrete, con los animadores no puedes ser amarrete”.