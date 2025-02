“Quedé atrapada, rico igual”: La inesperada confesión de Daniela Aránguiz sobre el apagón masivo

El corte de luz masivo que se vivió el pasado 24 de febrero, tomó por sorpresa a todos en el país. Incluyendo a Daniela Aránguiz, quien en la más reciente emisión de Viva Viña reveló dónde la agarró el momento justo del apagón.

Según comentó, los generadores eléctricos de su edificio no funcionaban, por lo que se le imposibilitó abrir el portón. “Yo quedé atrapada en mi edificio, los generadores no funcionaban, no se podían abrir los portones, así que quedé allí esperando”, comentó la expareja de Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz disfrutó de la oscuridad

La ex Mekano vivió el momento con mucha normalidad y calma a diferencia de otras personas, a quienes les agarró el momento justo del corte en escenarios más complicados.

“No se podían abrir los portones del estacionamiento. Entonces los autos quedaron atrapados, no es que yo me quedé atrapada, obviamente podía salir caminando", expresó. Y en medio del relato, Daniela Aránguiz sacó a relucir su picardía: “Nada, rico igual, me gustó, fue entretenido la oscuridad”, aseguró.

Daniela Aránguiz Fuente: Instagram @danyaranguizf

Cabe destacar que las causas del apagón de luz que afectó casi al territorio nacional en su totalidad siguen siendo caso de investigación. El servicio se vio interrumpido desde las 15:15 hs hasta altas horas de la noche que se fue restableciendo por zonas.

“La desconexión se debió a una operación no deseada en los sistemas de protección y control de la línea (operado por ISA Interchile)”, expresó el presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo

Por su parte, el presidente Boric se refirió al hecho con “indignación”. "Debido a una falla eléctrica de la empresa ISA InterChile en la línea que va de Vallenar a Coquimbo, se provocó un corte de energía masivo entre Arica a Los Lagos", expresó. Además, aseguró que la situación “debió estar regularizada más temprano”.