¡Reina al agua! Emilia Dides protagoniza glamoroso piscinazo con una petición especial: “Me gustaría compartir este trono”

Luego de un polémico conteo de votos que sumó más tensión al Festival de Viña del Mar, Emilia Dides fue anunciada como la nueva Reina del certamen.

Con 37 votos de la prensa acreditada y más de 50% de los votos online del público, la Miss Chile se ganó el título, disputado por otras favoritas como Myriam Hernández y Faloon Larraguibel.

Como es tradición, la nueva soberana dio su piscinazo, un momento icónico en el que dedicó palabras de agradecimiento a todo el público y la prensa que le brindó apoyo.

Emilia Dides y Camilo González, los Reyes del Viña del Mar 2025. Publimetro Chile

“Quiero decir algo antes de hacer algo tan emotivo, tan emocionante, que de niña estaba en mis sueños... ni Faloon ni yo merecemos lo que pasó ayer en las votaciones, por ende, me gustaría, no sé si es algo legal, pero me parece lo correcto compartir este trono”.

La modelo volvió a descartar competencia con alguna de las nominadas. “Como dije, no es ella contra mí ni yo contra ella si no que juntas ella estuvo presente, estuvo en actividades, ella hizo campaña, ella luchó por este premio, se lo merece tanto como yo”.

Con capa blanca y bikini dorado, la reina de belleza derrochó belleza pero también solidaridad con Faloon, quien quedó a un paso de la corona luego del polémico conteo que resultó en la anulación de un voto depositado en la tómbola equivocada.

Toda la confusión motivó el reconteo de votos mientras ya Dides celebraba en las redes sociales. “No doy más de la emoción, gracias a los que votaron por mí”.

Dides una vez culminado el discurso procedió a lanzarse a la piscina, junto a su Rey, Camilo González, quien se impuso en al votación con 35 votos a favor. El conocido “Tío Prensa”, hizo lo propio con una capa negra y mucha gracia.

“Voy a hacer el piscinazo, es un sueño para mí, estoy encantada de hacer esto hoy día”, comentó.