“Y me dice ‘mi Presidente, mi Presidente’”: El chiste de Edo Caroe sobre Boric que desató la ovación en la Quinta Vergara

El peak de rating la noche de este jueves en el Festival de Viña del Mar lo alcanzó Edo Caroe, uno de los números de humor más esperados. Y la verdad que la rompió.

Y uno de los chistes que de inmediato se convirtió en viral fue el de juegos de roles en la intimidad, donde el protagonista fue el Presidente Gabriel Boric.

“Con mi esposa hacemos varias cosas para mantener viva la relación, me gustan los juegos de roles ¿Conocen los juegos de roles? Los juegos de roles son cuando uno finge ser otra persona o armas una historia. Te puedes disfrazar incluso, no sé“, comenzó el chiste.

“A mi esposa le calienta mucho cuando hago de Boric, está como acostadita en la cama, bueno, a los que no les guste Boric, José Antonio Kast, ya y le hago 13 hijos, ah”, prosiguió mientras se escuchan pifias.

Caroe prosigue: “Y me dice ‘mi Presidente, mi Presidente’, me bajo de la bicicleta, la dejo a un lado...‘mi Presidente tiene el cierre abajo mi Presidente’, me dice".

“Yo digo: oh, me lo subo. ‘No, súbase usted mejor’. Y ahí me subo, pero antes me doy una vueltita y me tiró encima y ahí ella me dice: ‘mi presidente, ¿cuántas cositas ricas me va a hacer esta noche?’. Y yo le digo: oh, no tengo la cifra exacta.. y así”, terminó el chiste y la Quinta Vergara explotó en risas

El chiste de Martín

Dentro de su show hubo un chiste que llamó la atención e hizo reír a los asistentes de la Quinta Vergara, y fue cuando habló sobre el pololo de su hija.

Según las palabras del humorista, su yerno es perfecto y sentía “envidia” por la conexión que ambos tenían.

El comediante contó que primero su hija tuvo un romance una joven, ahora está pololeando con otro joven llamado Martín.

"A sus 19 años tiene un pololo, y no quiero que esto se mal entienda, pero yo no tengo nada contra este cul... solo que es como perfecto, todo lo hace bien, Martín se llama, Martín el perfecto“, dijo en un comienzo.

“Hasta construyó su propio auto, armó todas las partes”, contó el humorista en su show, agregando más detalles de su vida con su toque.

Finalmente, al momento de recibir la gaviota de oro, el artista lanzó una burla hacia su yerno: “¡Martín, tú no tienes esto!”.