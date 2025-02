“Aprendan a perder”: Faloon Larraguibel y Canal 13 enfrentan ola de críticas por piscinazo “ilegítimo”

La polémica no abandona la 64° edición del Festival de Viña del Mar. Al error ortográfico de ‘Bacilos’ y la atropellada presentación del comediante George Harris, se le suma la desastrosa coronación de la nueva reina, Emilia Dides.

Como se sabe, el conteo de los votos estuvo lleno de controversia luego de anunciar a la cantante como la nueva soberana y segundos después dar como ganadora a Faloon Larraguibel por un voto. Pero a los minutos, se corroboró que todo quedaba tal y como al inicio.

Emilia Dides se coronó con 37 votos de los medios acreditados al evento y el 50% de los votos del público. Pero quien aparentemente no ha asimilado el triunfo de la modelo es la ex Yingo; pues pese la derrota se dispuso al habitual piscinazo, esta vez en la piscina del Club Árabe.

Pero el momento transmitido a través de ‘Hay que decirlo’ por la señal del Canal 13 no fue bien recibido por los televidentes; quienes no solo atacaron a la modelo si no también al canal de televisión por prestarse para el show.

“Es como cuando le cantan el cumpleaños feliz a un niñito que lloró porque se lo cantaron a alguien más”, “Denuncien a Canal 13 por el odio a Emilia”, “No es capaz de aceptar que perdió”, “Receta: aprendan a perder”, “No es la reina. Qué vergüenza este programa”, “La reina, pero de la envidia”, “Que vergüenza”, comentaron en el Instagram oficial de canal.

Emilia Dides recibe aplausos

Pese a la polémica que ha rodeado la coronación de la reina del Festival de Viña del Mar 2025, Emilia Dides se dirigió a Faloon Larraguibel con tiernas palabras: “Y quiero decirle a Faloon que es una reina de tomo y lomo... Me encantaría estuviera conmigo porque yo creo que hay muchas veces que se crean ideas o guerras entre mujeres cuando no tiene que ser así”.

De acuerdo con la exparticipante del Miss Universo, la guerra entre mujeres es cuestión del pasado: “Como una compatriota, como una amiga y siempre voy a estar al lado de ella y en ese caso al lado de Faloon, así que en verdad… si me estás escuchando, me encantaría que estuvieras a mi lado porque tú también eres reina”.