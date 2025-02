“Es inexplicable”: Titi García-Huidobro sorprendida por pifias que recibió Rodrigo Sepúlveda en la Quinta Vergara

Algo que aún no muchos entienden es por qué en la cuarta noche de Festival de Viña del Mar 2025, el periodista Rodrigo Sepúlveda no asumió como coanimador, cuando los mismos animadores lo habían anunciado.

Finalmente Karen Doggenweiler y Rafael Araneda presentaron a los artistas de la competencia internacional y folclórica y los demás quedaron mirando para el lado, no entiendo el motivo por el cual “Sepu” seguía sentado en el público.

Bueno, todo indica que la decisión de no pasarle el micrófono a Sepúlveda fue por las pifias que recibió.

Sin embargo, de igual forma tendrá la oportunidad para cumplir con su rol y será la noche del sábado con Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra.

Desde Mega, en tanto la información oficial fue que “con la suspensión del día martes, todos los coanimadores cambiaron. La Tita Ureta que iba ese día se cambió para el viernes, Melo para el miércoles y Sepu para el sábado”, señalaron.

Titi García Huidobro lamenta pifias

“Algo pasó sí, pero no sé cuál es la razón”, dijo la locutura Titi García-Huidobro al ser consultada por el repentino cambio en la coanimación y que dejó sentado a Sepúlveda.

“De verdad no me lo explico, yo soy bien pava, pero no sé, y me dio lata por él porque yo lo quiero mucho”, agregó, explicando que antes de llegar a la Quinta Vergara lo había visto y “y estaba muy contento, porque hoy día le tocaba”.

García-Huidobro insistió en que no sabe el origen de las pifias, porque “Rodrigo es un hombre muy querido, va a partir ahora en el matinal, es inexplicable”.

“Todos nos quedamos igual de sorprendidos, por que como les dijo es un hombre con mucha experiencia, querido, que el canal le ha dado la confianza y ahora parte en el Mucho Gusto, de verdad no lo entiendo”, sentenció.