“Es un público que está en mi generación”: Juan Pablo López asegura estar tranquilo en la previa a su segunda vez en el Festival de Viña del Mar

En esta cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2025, la velada rockera, quien tiene la siempre compleja tarea de sacarle carcajadas al “Monstruo” de la Quinta Vergara, es el standupero chileno Juan Pablo López.

Y en los minutos previos a su presentación –la segunda sobre la tarima de la Ciudad Jardín–, durante su llegada al recinto viñamarino, se dio unos minutos para conversar con la prensa.

En un comienzo, sobre esta nueva experiencia en el festival latino más grande del mundo, López reconoció que “estoy tranquilo, preparado: todo bien”.

Luego, le consultaron respecto a la actuación de sus colegas del humor, asegurando que no se perdió ninguna y las vivió desde el público.

“Viví desde el día uno las presentaciones. Ha sido un Festival bien emocionante. Muy orgulloso de Chiqui Aguayo que lo hizo increíble. Así que nada, hoy día vamos a tratar de estar en la misma altura”, sostuvo Juan Pablo.

También, los profesionales de las comunicaciones quisieron saber si estaba preparado para un escenario de pifias, frente a lo que dijo que “yo creo que, independiente que uno pueda haber preparado alguna estrategia, es difícil estar concentrado con un público con pifias: uno no sabe cómo va a reaccionar. Es como los terremotos... antes de un terremoto piensa que va a estar tranquilo; empieza el movimiento y al final uno no sabe lo que pasa”.

Respecto al público, que no es tan juvenil, la prensa quiso saber si le acomodaba el promedio de edad de las personas presentes durante esta noche: “Yo creo que sí. Es un público que está más o menos en mi generación, aunque últimamente he tenido un público bien transversal: público muy joven y público muy adulto. Yo no pedí el día: me lo dieron. Hubiese estado feliz haber venido en cualquier día”, confesó.

Como ha sido la tónica de los últimos días, varios humoristas han sido consultados en relación a la fallida rutina del venezolano George Harris. López comentó que “me pareció un caos. Siento que habían dos extremos: uno apoyándolo demasiado, y había otro grupo que lo estaba pifiando. Siento que los dos extremos son malos (...) Yo creo que es lo peor para un comediante cuando hay mucha euforia. Yo prefiero un público que esté más tranquilo, que esté concentrado, hacer mi rutina y ganármelos de esa manera”.

Por último, respecto a la diferencia entre su primera vez en el Festival –el 2017– y a este 2025, dijo que “yo cuando me presenté llevaba dos años de experiencia. Después de mi presentación creo que me transformé en un comediante, porque tuve muchas oportunidades de trabajo, muchas giras, y después de eso, hoy día puedo decir que soy comediante”.