Juan Pablo López realizó inesperada mención a Boric en su rutina en Viña: recordó los looks del mandatario

Juan Pablo López fue el encargado de hacer reír en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2025.

PUBLICIDAD

Claramente en su rutina se refirió a la contingencia nacional, y entre algunos de los personajes que mencionó se encontraba el Presidente de la República Gabriel Boric. De pasada, lanzó una inesperada crítica al mandatario de nuestro país.

“Boric, cuando salió Presidente, se fue a vivir al barrio Yungay, un barrio histórico en Santiago, atacado por la delincuencia. Yo pensé y muchos pensamos que cuando él se iba a ir a vivir a ese barrio, que la delincuencia se iba a acabar, por lo menos en ese barrio. Y la hueá está peor. Hay balazos al lado de la casa del presidente”, dijo en medio de las risas de los presentes en la Quinta Vergara.

En esa línea, Juan Pablo agregó: “Sabí que un día va a salir Boric por la puerta hablando con la prensa. ¡Estamos aburridos con la delincuencia! ¡Que alguien haga algo! ‘A guata pelá’ con un fusil hechizo. ¡Me acaban de robar la bicicleta! ¡Saquen a los milicos! ¡Necesitamos una zanja! ¡Con mi general no pasaba esto!”.

No olvidó los looks de Boric

Aunque eso no fue todo, ya que López también apuntó contra el mandatario y algunos de sus looks como mandatario. De hecho, recordó cuando el Presidente Boric apareció con el cierre del pantalón abajo, registro que fue viral en su momento y causó más de un comentario.

“Que lo haga bien o lo haga mal no es culpa de él, es culpa de nosotros, porque el loco no tenía idea de que iba a salir Presidente, no tenía ni idea. Salió Presidente, fue a Johnson’s a comprarse una hueá. Dijeron -los vendedores-, ‘mira tenemos toda una oferta pero tiene el cierre malo’, -y Boric- dijo ‘dame esa hueá’”, fueron las palabras.