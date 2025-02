“No puedo entender esta niñería”: Mariela Sotomayor reaccionó a la polémica de Faloon Larraguibel por la corona de Viña

Mariela Sotomayor no quedó ajena a la polémica que se formó en torno a la buena Reina del Festival de Viña del Mar, y es que la panelista de “Con gusto a Viña” lanzó sus dardos a Faloon Larraguibel.

Cabe recordar que este 2025 la corona se la llevó Emilia Dides, sin embargo, luego de varios reclamos de la otra candidata, terminó cediéndole parte de su triunfo la exYingo.

“Me pasan varias cosas con esto”, comentó de entrada la periodista.

En ese sentido, lo primero que dijo fue que “no puedo entender esta niñería de Canal 13 de no conformarse, lo digo con mucho respeto porque trabajé ahí“, dijo, ya que el canal pidió recuento de votos.

“Ellos ganaron ocho años seguidos y nadie más podía ganar (...) nadie nunca puso en duda la veracidad de sus reinas”, señaló.

En esa línea, Mariela cuestionó que con esto “volvemos a poner sobre la mesa el no saber perder y ver el fracaso como una oportunidad. ‘No, no puede ser que perdimos”.

“Emilia pecó de inocente con su gesto”

Por otro lado, Sotomayor también se refirió al festo que Emilia tuvo con Faloon.

"Creo que Emilia pecó de inocente con su gesto, porque en el fondo tratando de incluir a Faloon, para que no se formara una pelea, lo único que logró fue que este concurso se desvirtuara y que hoy día haya diferentes piscinazos y diferentes reinas“, indicó.

“Eso me parece que no está bien. Si el resultado final, independiente del enredo, dice que la ganadora es Emilia Dides, entonces la ganadora es ella”, zanjó.

Para finalizar su descargo, Mariela se lanzó en contra de su excompañera de “¿Ganar o Servir?“.

"Me parece muy poco serio y poco responsable de la candidata de Canal 13 (Faloon) que no sea capaz ella de comandar a su equipo y decirles que este tipo de mensajes de odiosidad no es lo que quiere transmitir, salvo que sea lo que ella quiera seguir transmitiendo", deslizó al final de su análisis.