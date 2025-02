“Nos dio prácticamente una despedida”: JC Rodríguez recuerda la última entrevista con Miguel “Negro” Piñera .

Un viernes negro para el mundo del espectáculo. La muerte de Miguel “Negro” Piñera la tarde de este 28 de febrero sigue desatando reacciones de personalidades de la farándula, y cercanos.

Julio César Rodríguez fue uno de los últimos periodista en conversar con el artista frente a cámaras. Fue en diciembre de 2024 cuando se contactan y acuerdan la entrevista con un fin de anunciar su triste diagnóstico de leucemia.

“Cuando nosotros nos contactamos, él me expresó que respetaba mucho mi trabajo, recordó JC. A través de Whastapp acordaron el encuentro en su departamento donde ocurrió la conversación.

Julio César Rodríguez en su última entrevista con Miguel "Negro" Piñera. Youtube

“Él quería contarle a Chile su enfermedad, se sentía una persona super querida, quería retribuir este cariño dando a conocer su enfermedad él, lo que trata de regarlos en esa entrevista, en ese testimonio es prácticamente una despedida”. Fue una entrevista muy rápida, que anticipaba su primera sesión de quimioterapia, recordó JC.

Para acordar esa “última” entrevista, “Negro” Piñera envió mensaje al periodista a quien dio a entender que partiría. “Él estaba rodeado de amigos, gente que lo cuidaba, yo creo que se sentía acompañado, se sentía querido”.

No hubo luces de set, maquillaje ni peinadores. “Fue una entrevista hecha con mucha verdad”, comentaba JC quien admitió su pensamiento durante la conversación: “Esta persona que está hablando frente a mí en unos meses más no va a estar vivo, y me está halando de eso”.

Para JC, la muerte de Piñera “no nos pilla de sorpresa”. a conversaba con amigos cercanos al músico que le reiteraron l difícil situación neurológica que motivó su internación en La Araucanía.

Luto en la familia Piñera

La familia Piñera dio el triste anuncio en un comunicado muy sentido. “...su vida estuvo marcada por el amor incondicional a su familia y la música, pasiones que lo llevaron a sonreír y seguir sobre los escenarios hasta sus últimos días”, se leyó em el texto.

Su exesposa, Belén Hidalgo, reaccionó al poco tiempo en las redes sociales donde dedicó emotivas palabras al artista de 70 años quien llevaba varios días internado en centro médico privado en Temuco.

“Te fuiste a a alegrar el cielo.!!! Estarán en mi Corazón los mejores y más bellos recuerdos !!! QEPD junto a tu amado hermano Sebastián y hermana Guadalupe . Mi gran sentido pésame a toda la Flia Piñera. Nunca estamos preparados para decir adiós a alguien que amamos".

Sus palabras acompañaron un video con varias postales familiares incluyendo el momento de su boda donde además e vio al expresidente Sebastián Piñera quien padrino de su casamiento en 2004.