“Pidamos disculpas a Brandon”: El comentado chascarro de Tita Ureta en entrevista con Incubus

Incubus fueron los encargados de abrir la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, haciendo vibrar a la Quinta Vergara con su playlist.

La icónica banda de rock alternativo que está conformada por el vocalista Brandon Boyd, el guitarrista Mike Einziger, el baterista José Pasillas, la bajista Nicole Row y el tecladista Chris Kilmore, lograron llevarse los máximos galardones que da Viña: gaviota de Plata y de Oro.

Al finalizar su presentación en el escenario viñamarino, los integrantes de la banda conversaron en el backstage con Tita Ureta y Natasha Kennard.

Sin embargo, hubo una frase que llamó la atención de los televidentes.

¿No sabía?

Tras agradecer al público chileno por su entusiasmo y cariño en el show, las animadoras del espacio le hicieron una invitación para que dieran un recorrido por la ciudad mientras se encontraban en Chile.

En ese momento, el líder de Incubus le preguntó a Tita qué deberían hacer por Viña del Mar, a lo que ella lo invitó a comer mariscos. El artista le respondió riendo y diciendo que lo haría.

No obstante hay un pequeño detalle que parece que no fue estudiado por la producción de Mega, y es que el vocalista se ha declarado vegano desde hace varios años y no podría comer mariscos.

Según la información que entregó Brandon en alguna oportunidad, primero comenzó dejando de consumir leche, puesto que es intolerante a la lactosa, y luego se hizo fanático por los batidos de frutas y verduras en la mañana.

Este hecho fue criticado por los seguidores de la banda, quienes expresaron su descontento en las redes sociales.

“Pidamos disculpas a Brandon por sugerirle mariscos siendo vegano”; “Acabo de caer en cuenta que la Tita Ureta le dijo a Brandon que pruebe mariscos... él es veganooo”; fueron parte de los comentarios.

Asimismo, los usuarios de X aseguraron que el vocalista habría intentando coquetear con Tita, pero por su falta de conocimiento del idioma inglés no logró captar las indirectas.