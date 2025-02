“Que remontemos, que levantemos”: El deseo de la nueva dupla de 24 Horas al Día, Monserrat Álvarez y Andrés Vial

Tras su debut en el matinal “Buenos días a todos”, este lunes 3 de marzo, Monserrat Álvarez asumirá un nuevo desafío en su carrera. Esta vez junto al periodista Andrés Vial con quien conducirá el noticiero “24 Horas al Día” a partir de las 13.00 horas.

Para Monserrat Álvarez, este debut en ’24 Horas al Día' representa un reencuentro con distintos colegas en el canal en el que trabajó por años en su carrera periodística. “Ha sido realmente muy, muy rico encontrarse con Andrés Vial porque nosotros trabajamos mucho tiempo juntos en prensa. Me he encontrado con mucha gente y, aunque no lo crean, bueno, Andrés es un poco menor que yo, entramos juntos al canal en el año 2000. Él entró a hacer su práctica y yo entré a trabajar”.

Sobre su compañero, Álvarez destaca: “Yo me venía fijando hace ya un par de años de todo lo que venía haciendo Andrés en cuanto a su sección económica, a la conducción de 24 Horas. Entonces me dio mucho gusto que me dijeran que tenía que trabajar con Andrés Vial y yo feliz”.

Por su parte, Andrés Vial afirmó que “la expectativa es a nivel canal, que le vaya bien a la Vale con el Rafa en la mañana, a la Monse con Eduardo Fuentes, a Daniel Fuenzalida, a nosotros y que todo el tren de la mañana logre los buenos resultados que está teniendo la tarde, el noticiero central y el Prime del canal. Que remontemos, que levantemos”, afirma.

“Justamente conversábamos durante el ensayo que este es un noticiero que va después de los matinales y por lo mismo, tiene un tono más relajado. Entonces creo que eso ayuda mucho, sobre todo cuando la agenda está cargada, es bueno tener de repente esos momentos de improvisar, ser una dupla que en el fondo sea buena para reírse, creo será una agradable sorpresa”, comenta Vial.

Álvarez coincide en que la dinámica de trabajo ha sido muy fluida y destaca la acogida de su compañero. “Andrés es un amor. Yo no hacía un noticiero hace varios años, entonces en los ensayos él ha sido muy acogedor y me dijo, ‘mira, pregúntame cuantas veces quieras, aunque sea la misma pregunta y se te olvide, pregúntamela’ ”.