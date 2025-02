“¡Vamos con todo hoy!”: la publicación de redes sociales de Rodrigo Sepúlveda previa a las pifias que recibió en el Festival de Viña

Rodrigo Sepúlveda fue anoche una de las inesperadas víctimas del monstruo del Festival de Viña del Mar, que en medio de su aparición en la Quinta Vergara se manifestó con una serie de pifias en su contra, y que derivaron en que finalmente el rostro de Mega se quedara fuera de la coanimación del evento artístico junto a Karen Doggenweiler.

PUBLICIDAD

Una situación que causó alto impacto esta jornada en diversos programas televisivos matinales, donde tanto comentaristas como animadores trataron de buscar alguna explicación a la reacción del público en contra del periodista, quien minutos previos a su eventual aparición en el escenario de la Quinta Vergara compartió una serie de imágenes en sus redes sociales en las que evidenció su emoción por participar del espectáculo viñamarino.

Las inesperadas pifias a Rodrigo Sepúlveda

Emoción que ya había manifestado en diversas entrevistas con medios nacionales, en las que el periodista destacó la facilidad que supondría hacer dupla junto a Doggenweiler.

“Lo que yo haga con ella es sencillo, porque si bien nosotros no hemos trabajado nunca juntos, es como si hubiésemos trabajado toda la vida juntos. No hay competencias ni egos, donde yo siento que ella siempre ha querido que yo me luzca, y siempre yo he pedido lo mismo para ella”, anticipó en conversación con pagina7.cl.

“Lo que ella quiera hacer yo lo voy a hacer, porque confío mucho en ella y sé que al revés también. Entonces, es como todo muy fácil para mí. Voy confiado en lo que la maestra diga”, apuntó Sepúlveda en la previa a su frustrado debut en el escenario de Viña 2025, uno que el periodista celebró en sus plataformas digitales antes de recibir las pifias.

La publicación que Rodrigo Sepúlveda hizo en sus redes sociales antes de ser pifiado por el público de la Quinta Vergara. Fuente: Instagram @rodrigosepulvedalara.

“Gracias por todo Karen, Rafa. ¡Bravo!”, fue una de sus publicaciones en Instagram, misma red social donde compartió la fotografía que una de sus hijas subió a la plataforma minutos antes de su frustrado paso por la Quinta Vergara. “¡Vamos con todo hoy! La vas a romper”, escribió.

Cabe señalar que tras el imprevisto, el canal del Grupo Bethia decidió postergar el debut de Sepúlveda en Viña, el que finalmente quedará programado para la última noche festivalera de este sábado 1 de marzo.