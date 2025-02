“Yo estaba solo en Chile (...) si no hubiese estado ella”: Joaquín Méndez recordó su relación con Camila Recabarren

Joaquín Méndez tuvo un momento de sinceridad y habló sobre su pasado amoroso con Camila Recabarren, con quien tuvo una relación de más de dos años.

Cabe recordar que el actual rostro de Mega comenzó su carrera en televisión siendo participante de una reality de la señal llamado “¿Volverías con tu ex?“, donde se enamoró y comenzó un romance con la influencer.

Y a pesar de que la relación no prosperó, el comunicador la recuerda con mucho cariño.

De hecho, según las palabras de Joaquín en una conversación con La Cuarta, la influencer tuvo un importante rol en su vida.

“Me quedé en Chile con Camila Recabarren, cuando todavía no hacíamos la final de ¿Volverías con tu ex? Ahí vivimos en La Serena tres meses, y ya había proyectos en el tintero. Con Camila era una relación bonita en ese momento; siempre fue bonita, la verdad, no tengo nada que decir. Y creo que nos ayudamos mutuamente”, expresó de entrada.

“Yo estaba solo en Chile, no tenía con quién quedarme. Fue un apoyo fundamental en el inicio de quedarme: si no hubiese estado ella, no sé si me hubiese quedado. Funcionó“, agregó.

El exchico reality enfatizó en que ambos trabajaban en conjunto.

“Aparte, éramos una dupla, nos llevaban a muchos eventos juntos. También hice buena relación con su hija (Isabella)... Me emociona, sí.... Es un momento que atesoro con cariño", destacó.

A pesar de los buenos tiempos, la relación está totalmente quebrada.

“Ya no hablamos más con Camila; es que ya fue hace muchos años… ¿Se va de Chile? Siempre fue un poco su deseo conocer más países, salir. Que bien por ella", cerró al medio.

Actualmente, Joaquín Méndez sigue estando presente en la televisión y ahora cumple el rol de animador en el programa de entretención llamado “La Hora de Jugar”, esto junto a María José Quintanilla.