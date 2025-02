“Yo he sido una persona muy imprudente con el sol”: Eva Gómez revela que tiene cáncer a la piel y llama a las personas a examinarse “una vez al año”

“Yo no sabía que los exámenes a la piel hay que hacérselos una vez al año, y yo he sido una persona muy imprudente con el sol”, señaló la conductora de televisión Eva Gómez, al revelar que hace un tiempo está en tratamiento por un cáncer a la piel que según indicó, afortunadamente, pudo detectar a tiempo.

Fue en conversación con María Luisa Godoy -quien también tuvo cáncer a la piel-, en el matinal de TVN “Buenos días a todos”, donde Eva Gómez dio una íntima entrevista contando sobre su diagnóstico.

“Llegó un resultado inicial que era melanoma, lo vieron varios tecnólogos, expertos y efectivamente era un melanoma, pero yo quedé en shock y me asusté mucho”, comenzó señalando sobre el momento en el que le confirmaron el diagnóstico.

Luego, Eva Gómez añadió que “me puse en la situación de que me viera involucrada en un tratamiento mayor, en una quimio, me daba miedo, hablé con mis hijos y ellos me dijeron que no iba a pasar nada”, dijo antes de agradecer por el apoyo que recibió de sus hijos.

Eva Gómez confiesa que tiene cáncer a la piel (Captura de pantalla)

Eva Gómez llama a las personas a examinarse todos los años

La conductora señaló que accedió a hacer público su diagnóstico de cáncer a la piel para concientizar sobre el tema, y llamó a que las personas se examinen la piel al menos una vez al año.

“Estaba súper enojada conmigo, me asusté mucho, quiero contarle a la gente que tiene que mirarse la piel, que cada lunar, cada manchita se la mire una vez al año, muere más gente de melanoma que de accidentes de tránsito”, aseguró Eva Gómez.

Luego, la animadora señaló que actualmente está en tratamiento, “ocupándome y no preocupándome”, y apuntó que tiene “mil agradecimiento, de todas las cosas que me han ido pasado siempre he logrado revertirlas y siempre con amor y mucho cariño” y que está “contenta y agradecida de haberlo frenado a tiempo”.

Finalmente, Eduardo Fuentes reflexionó en ese mismo sentido, indicando que “esto es más frecuente de lo que uno piensa, uno lo cuenta para que usted también lo tome en cuenta. Aquí no más somos tres los que hemos pasado por lo mismo”, recordando que tanto él como María Luisa Godoy también enfrentaron una situación similar hace poco.