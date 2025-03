“Amiga, cómo te explico...”: Los comentarios que dejó rutina de Pam Pam en redes sociales

Risas y aplausos surgían de vez en cuando en la rutina de humor que presentó la humorista Pamela Cisterna, más conocida como Pam Pam en el Festival de Viña del Mar 2025.

De entrada asumió que podía ser confundida con la esposa de Pedro Ruminot y bromeó que “está cagada la Alison Mandel”, en relación a su parecido, tanto físico como en estilo de humor.

De hecho, también bromeó con el gusto de algunas mujeres por los hombres con problemas, lo que recordó chistes mencionados en otras ediciones.

Habló harto de la sexualidad, las partes íntimas, fiestas, excesos y drogas. Pero aún así la conexión con el público, en su mayoría juvenil, no era el éxtasis que se esperaba. Opinión que se repitió en X.

“Amiga : como te explico que no me interesan tus carretes reventados de loser, ni tus dramas irrelevantes, ni tus copetes , ni la droga... Sorry. Bye”, escribió una cibernauta.

“No me he reído casi nada con la Pam Pam, pero quiero que tenga éxito para que George Harris sea el único fracaso de este año", comentó otro.

Sacó a colación a Yuyuniz Navas

Dentro de la rutina, habló de su amiga “Namasté”, quien mezclaba las drogas con la filosofía zen.

Para rematar el chiste, señaló que su amiga, a pesar de ser peleadora y provocar conflictos en cada fiesta, ahora cuenta con una academia de yoga y reike y se llama Yuyuniz Navas, en relación a la hija de Eli de Caso.

Yuyuniz es actriz, candidata política, exchica reality y cultiva la filosfía espiritual. Suponemos que se tomó el chiste con humor, estilo zen.

La rutina duró poco menos de 50 minutos y terminó con la participación de “Zapallito Italiano”, recordando su paso por Extra Jóvenes con su clásico baile.

Después de eso, no hubo bis, pero recibió la Gaviota de Plata a petición tardía del público, aunque en un comienzo los animadores casi la despiden sin entregársela.

La rutina tuvo un promedio de 30 puntos y peak de 32,9.