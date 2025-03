“Con el corazón cargado de amor y gratitud”: María Luisa Godoy se despide de “Buenos días a todos” con un emotivo mensaje

Este viernes 28 de febrero marcó el cierre de una etapa en la televisión chilena con la emotiva despedida de María Luisa Godoy del matinal Buenos días a todos. La conductora, quien estuvo al frente del programa durante casi nueve años, recibió un homenaje lleno de recuerdos y cariño por parte de sus compañeros y la audiencia.

A través de su cuenta de Instagram, María Luisa compartió un conmovedor carrusel de imágenes acompañado de un mensaje de gratitud. “Con el corazón cargado de amor y gratitud, llego al final de uno de los ciclos más importantes de mi carrera y, sin duda, de mi vida. Fueron casi 9 años en los que nacieron tres de mis hijos, y en los que vivimos momentos que marcaron a todos”, expresó.

En su publicación, la comunicadora reflexionó sobre el significado de esta despedida y los nuevos desafíos que le esperan. “Las despedidas siempre son difíciles, pero también son una oportunidad para crecer, para reflexionar y para dar paso a nuevas aventuras”, agregó.

Godoy, quien asumirá la conducción del programa Chile Conectado a partir de marzo, dedicó unas palabras a la audiencia que la acompañó durante estos años. “Gracias, de todo corazón, a todas las personas que me dejaron entrar en sus hogares, que me dieron su tiempo y su confianza. Ha sido un verdadero lujo trabajar en un programa de 5 horas, donde no solo mostramos los problemas que nos aquejan como país, sino también esos momentos de orgullo que nos llenan de esperanza”.

La despedida no solo quedó plasmada en palabras, sino también en un emotivo video que María Luisa compartió en la misma publicación. En él, mostró su profunda gratitud hacia su equipo de trabajo. “Sólo amor para todo mi amado equipo del Buenos días a todos, y punto a parte para mi adorado Leonardo Jeria que me regaló el segundo video. Imposible más agradecida”, concluyó.

