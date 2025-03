Emilia Dides sobre la entrega de la corona a Faloon Larraguibel: “Me comuniqué dos veces y no obtuve respuesta”

Tras su apoteósica coronación como Reina de Viña del Mar 2025, Emilia Dides rompió el silencio a través de un Instagram Live. Durante la conexión, la también cantante reveló la decisión que tomó luego de la polémica que se formó alrededor de su triunfo.

PUBLICIDAD

Y según dio a conocer, entregará la corona a Faloon Larraguibel; quien pese a su derrota protagonizó un mediático piscinazo. “Siendo las 14:30 de la tarde, me llegó un mensaje preguntando si iba a entregar la corona, y yo dije que la iba a entregar, si no estuviera segura no lo habría dicho”, expresó la modelo.

Emilia Dides, aseguró que se siente en una dualidad, pero que la decisión ya está tomada. El equipo de la ex Yingo se habría puesto en contacto con ella para coordinar que la entrega de la corona sea en un espacio de Canal 13. Pero la Miss Universo Chile 2024 les manifestó que no tenía tiempo para aceptar dicha invitación.

Emilia Dides. Fuente: Instagram @emiliadides.

Faloon Larraguibel no atiende los llamados de Emilia Dides

De acuerdo con Emilia Dides, se comunicó con Faloon Larraguibel en dos oportunidades no ha recibido respuesta. “Me comuniqué con Faloon dos veces, por dos vías, Instagram y WhatsApp, y no obtuve respuesta”, expresó. Pero quien sí se comunicó fue el equipo de la exchica reality.

“Me da un poco de pena porque lo que más tengo que hacer con ella es agarrarnos de las manos e ir las dos reinas del 2025...y no sentí eso”, agregó. Cabe destacar que su decisión no fue aprobada por sus seguidores, quienes consideran que no es justo que haga devolución del título que ganó por decisión del público.

“Usted es la reina y punto. Además, hace rato que el festival no tenía una reina elegante y dama”, “Que no entregue nada a esa tipa”, “Esa corona es tuya, no la entregues”, “No renuncies a tu sueño, te mereces esa corona”, le escribieron.