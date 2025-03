“Fue presidente de Chile quiéranlo o no”: Ernesto Belloni aseguró que Augusto Pinochet debería tener un monumento

Una polémica frase se despachó el comediante Ernesto Belloni en el podcast “Destapados”, donde habló de diversos temas sin filtro, refiriéndose directamente a la posibilidad de que el fallecido expresidente Sebastián Piñera tenga un monumento, sumando además a Augusto Pinochet.

“Yo creo que debe haber una plaza, un callejón con todos los presidentes de Chile. De todos, no solamente Allende, Piñera, de todos. Deben empezar a crear estatuas”, indicó el humorista que interpreta a “Che Copete”.

En tanto, al ser consultado directamente sobre qué pasaría con el dictador Augusto Pinochet, Ernesto Belloni reconoció que si bien era complicado, indicó que “pucha, pero fue presidente”, mientras que cuando le preguntaron directamente si Pinochet debería tener un monumento o una estatua, no dudó en indicar que “sí, obvio. Fue presidente po. Fue presidente de Chile, quiéranlo o no”.

El excomandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet encabezó el golpe de Estado que puso fin al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, extendiendo su dictadura hasta el 11 de marzo de 1990.

Belloni sobre el humor de “Detrás del muro”

En tanto, al hablar de otros temas, Ernesto Belloni también se refirió al regreso de sus excompañeros de Morandé con Compañía a Chilevisión con “Detrás del muro”, señalando que “lo he seguido ahora, he seguido su rating de público, su rating comercial, y no ha andado muy bien”.

“El primer programa anduvo bien con 12 puntos, eso es muy bueno hoy en día, más en verano (...) Pero el segundo programa, que es el que dice la verdad siempre, ese marcó 8, entonces, la baja fue muy grande, la gente dijo ‘no es lo que yo esperaba’, aunque yo lo he visto y la verdad es que a mí me gusta”, indicó Ernesto Belloni sin filtros en el programa web.